El 'efecto Letizia' en cifras: así impulsa a los diseñadores españoles vestir a la Reina

Desde su etapa como princesa de Asturias, los looks de doña Letizia han sido analizados con lupa y comentados a lo largo de todo el mundo, llegando a coronarse como una de las royals más elegantes del planeta. Sin embargo, sus elecciones de moda no solo destacan por su estética y su elegancia, sino también por su significado. La Reina se ha convertido en una auténtica experta en mandar mensajes a través de sus prendas y accesorios, dando voz a causas como la sostenibilidad, el feminismo o incluso la paz y, sobre todo, potenciando la moda española.

Especialmente en los últimos años, ha estrenado diseños de pequeñas y medianas marcas made in Spain para las que el hecho de vestir a una figura tan destacada como ella ha supuesto no solo un auténtico orgullo, sino también un gran empujón a nivel de marketing. Hablamos con varios de estos diseñadores, quienes nos confirman que, efectivamente, el 'efecto Letizia' existe, y es mayor de lo que pensamos: la Reina es la mejor embajadora del diseño español.

Sweet Matitos

Son numerosos los diseñadores de nuestro país que, al empezar con su empresa, sueñan con vestir a doña Letizia. Eso les pasaba a Matías y Tito, fundadores de Sweet Matitos, quienes, en 2018, vieron cumplido su objetivo (y repitieron un año después). "Sin duda es nuestra mejor embajadora, tanto para Sweet Matitos como para la moda española" explican.

Que la Reina luzca un diseño de una marca pequeña como la suya tiene dos consecuencias inmediatas, tal y como nos cuentan: "En el mundo de la moda, imagen y ventas son dos puntales fundamentales para una empresa. Si tienes una buena imagen, aunque no es lo único, tendrás unas buenas ventas, y, si tienes unas buenas ventas, podrás invertir en imagen. Que la reina de España vista tus prendas es la mejor publicidad que puede existir para una marca como la nuestra, que comparte tantos valores con ella".

En un momento en el que la información es inmediata, donde primero se nota esa visibilidad es, como es lógico, en redes sociales. "Uno de nuestros posts tiene una media de 2.000 visualizaciones y la foto de doña Letizia con la falda marinera tuvo más de 200.000. Se multiplican por 100 los likes y los comentarios. Es muy divertido ver como personas de países que casi no ubicamos en el mapa nos empiezan a seguir después que doña Letizia vista una de nuestras prendas". Sin embargo, el 'efecto Letizia' también se nota en las ventas, o, al menos, así ha sido para Sweet Matitos: "Cada vez que se ha puesto alguna de nuestras prendas se ha agotado inmediatamente" confirman.

El impulso a toda una industria

Ester Cerdán, fundadora de la marca Laura Bernal, explica que la apuesta continua por la moda española por parte de la Reina es un gran beneficio para todo el sector. "Me encanta que siempre que puede luce diseños de marcas españolas y eso repercute favorablemente en toda la industria. Es un apoyo muy generoso, y también muy necesario" nos cuenta. Además, señala que sus looks son comentados en todo el mundo, por lo que permite que la moda de nuestro país rompa barreras.

"Los creadores de moda y la industria en España le agradecemos enormemente este apoyo. Su Majestad en esos momentos se convierte en embajadora de uno de nuestra creatividad, de nuestro saber hacer artesano, de nuestros valores de sostenibilidad y compromiso con la calidad y con la fabricación nacional, permitiendo que las marcas de moda de autor de la moda española sean conocidas y reconocida fuera de nuestras fronteras".

En su caso, vistió a doña Letizia durante una de las citas con motivo de la cumbre de la OTAN en Madrid el pasado verano, cuando estrenó un vestido de lunares con escote solapa, cinturón a juego y falda midi evasé de su colección de verano. Tras aquel día, afirma que notó un incremento innegable en las ventas, así como un aumento de visitas en la web que provenían de potenciales clientes de fuera de España: "Desde el momento que la Reina sacó el vestido se han puesto en contacto con nosotros desde todo el mundo. Así que… imagínate si ha tenido repercusión". Además, señala que, a nivel personal, verla con uno de sus modelos le hace sentir "que estamos trabajando en la dirección correcta y que nuestro trabajo está bien hecho. Es, sin duda, el mejor reconocimiento público que una marca puede tener. Todo el equipo de Laura Bernal nos sentimos súper orgullosos y agradecidos".

Alcance a nivel global

Desde Macarena Shoes, la firma de alpargatas de cabecera de la Reina, destacan también ese alcance internacional. "Llevamos tiempo vendiendo fuera de España a todo el mundo a través de nuestra página web. Gracias a la repercusión mediática de la reina estamos enviamos más pares a Latinoamérica. Muchas clientas de allí nos han escrito a raíz de ello".

El hecho de que doña Letizia lleve varios veranos luciendo de manera recurrente sus pares y que se haya hecho con varios en distintos colores demuestran que su calzado es, además de bonito, cómodo y de calidad, lo que genera una gran confianza en el público que se transmite en ventas. "Desde que se ha puesto nuestros modelos hemos notado un aumento en las ventas. De hecho, los 4 modelos que se ha quedado se agotaron a los pocos días. También hemos notado un aumento de seguidores en redes sociales" nos contaban en 2021, cuando nos explicaron también que tuvieron que reponer estos pares de manera excepcional ya que el incremento en la demanda era enorme.

Cuatro veces más tráfico en la web

Como decíamos antes, doña Letizia no da puntada sin hilo, y siempre cuida al detalle tanto sus looks como lo que busca transmitir con ellos. Por ejemplo, cuando viaja a Baleares es habitual que apueste por firmas de las islas, como Charo Ruiz, Vintage Ibiza o Isabel Guarch, a la que recurrió por primera vez el verano pasado en Palma mediante unos pendientes inspirados precisamente en la naturaleza mallorquina. Además, se trata de una marca a la que está muy vinculada con doña Sofía, quien también estaba en el acto en el que los lució, por lo que se trató de un doble guiño por parte de la Reina.

"Yo creo que tenemos que estar muy contentos y orgullosos por su apoyo constante a las marcas españolas y en este caso a Baleares y Mallorca. Es un impulso muy importante y una gran ayuda para la imagen de nuestros productos tanto a nivel nacional como internacional" nos contaba en aquel momento la diseñadora. Además, destacaba la repercusión mediática que esto le había supuesto, así como el crecimiento en redes sociales, y ponía cifra al crecimiento del tráfico a la web, explicando que había aumentado "en más del 200% en las horas posteriores al estreno de la Reina".

Diseños que siguen dando que hablar

En octubre de 2021, durante los actos oficiales con motivo de la Fiesta Nacional, doña Letizia estrenó un elegante vestido azul celeste de líneas minimalistas y drapeados estratégicos que acaparó todas las miradas. Con él, la Reina lucía por primera vez una creación de la malagueña María Barragán, pero no fue la última, ya que unos meses después, en abril de 2022, sorprendió con un dos piezas verde compuesto por un top sin mangas y pantalones acampanados a juego.

Como nos explicaba entonces la diseñadora, en la firma notaron -y mucho- estas dos apariciones de doña Letizia, ya que les supuso "mucho trabajo, tanto por la infinidad de comentarios felicitándonos en nuestras redes sociales, como por el incremento de las visitas y compras en la web".

Además, nos desvelaba que este fenómeno no fue algo efímero, sino que, más de seis meses después, todavía les llegaban clientas preguntando por aquel famoso vestido celeste, lo que les hizo mantenerlo durante más tiempo a la venta. "Pensamos en quitarlo, puesto que no va a estar eternamente, pero nos han realizado más pedidos del mismo así que hemos decidido dejarlo un poquito más en web, pero no indefinido… Si alguien quiere hacerse con él, ¡aún está a tiempo!" nos contaban entonces. Algo similar ocurrió con el conjunto verde, puesto que actualmente sigue a la venta y continúa teniendo demanda a pesar de que hace ya nueve meses que lo llevó la Reina.