Tamara Falcó y su vínculo con la moda: de heredar el estilo de Isabel Preysler a convertirse en diseñadora

Heredar un título nobiliario no solo conlleva la distinción y los bienes que lo rodean, sino que prácticamente te asegura un intangible muy difícil de alcanzar: la elegancia. Y es que, como bien afirma la diseñadora Carolina Herrera, "la elegancia no está definida únicamente por la ropa que usas. Está en cómo te mueves, cómo hablas, lo que lees". Y, eso, se aprende en casa. No es casualidad escoger una cita de la diseñadora venezolana para hablar del estilo de la mujer del momento, Tamara Falcó, pues es precisamente la casa de costura que Herrera fundó en 1980 la que, en unas horas, firmará el vestido de novia de la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, marqués de Griñón. Wes Gordon, actual director creativo de Carolina Herrera , ha sido el elegido para idear el traje con el que Tamara dará el 'sí quiero' a Iñigo Onieva, pero la propia novia podría haberlo diseñado, pues, desde 2018 cuenta con su marca, resultado de haber vivido la moda desde niña y de una vocación que ahora repasamos.

Elegancia heredada

Aunque el ADN no lleve implicito el buen gusto, crecer rodeada de piezas de diseñador, cuanto menos, lo desarrolla. Las tres hijas de Isabel Preysler, una de las mujeres más elegantes del mundo, han tenido la posibilidad desde niñas de acceder a las mejores firmas, y también a los consejos de una madre que siempre se cuela en las listas de las mejor vestidas y suele estar invitada a desfiles tan prestigiosos como el de Carolina Herrera. Además, diseñadores y miembros de la socialité con el mismo exquisito gusto que Isabel eran visitantes habituales a su hogar familiar, con lo que no es de extrañar que, igual que Isabel, tanto Tamara como sus hermanas Chábeli Iglesias y Ana Boyer lleven el interés por la moda y el estilo muy dentro.

De estudiar comunicación a lanzar su firma de moda

Lo que tal vez Tamara no sabía es que ese interés era en realidad su vocación. Al terminar el colegio en Massachusetts, Estados Unidos, la ahora marquesa de Griñón decidió quedarse a ese lado del Atlántico para estudiar Comunicación en Lake Forest College, Illinois. Pero el destino le llevó a realizar sus prácticas en el grupo Inditex, y así fue como se dio cuenta de que su verdadera pasión, a lo que se quería dedicar, era la moda. Se mudó a Milán, una de las cunas europeas de la industria, y se inscribió en el prestigioso Instituto Maragoni, donde, además de aprender sobre diseño, conoció a Antonio Burillo, con quien idearía su primer proyecto de moda. Junto a Juan Carlos Fernández, Antonio y Tamara lanzaron en 2006 The 2nd Skin Co., una firma de la que Tamara se descolgó para seguir su propio camino.

Ese camino le permitió, en 2018, crear su propia marca, TFP by Tamara Falcó, con unas primeras colecciones repletas de básicos de gran calidad. Se trataba de un fondo de armario perfecto, como ella explicaba entonces, que representaba muy bien su propio estilo protagonizado por camisas, americanas y vestidos lenceros. Sin embargo, desde entonces, sus piezas se han ido sofisticando y, hoy, leemos su nombre en elegantísimos vestidos de invitada gracias a una evolución que llegó en gran medida cuando se alió con Pedro del Hierro, en 2022.

Diseños de invitada inspirados en su vida

"Tamara Falcó representa los valores de Pedro del Hierro: la exclusividad, la elegancia, los detalles y la calidad en cada prenda; es pura esencia Tamara", explica a ¡HOLA! Nacho Aguayo, director creativo de la línea femenina. "Buscábamos hacer una colección para ocasiones especiales y, en ese sentido, tanto nuestra firma como TFP son especialistas. Además, la marca siempre ha tenido un fuerte vínculo con su familia y ha resultado ser el partner ideal", añade sobre una colaboración que ya cuenta con tres temporadas de recorrido. La primera vio la luz en marzo de 2022, aunque posiblemente la última, lanzada esta primavera, sea la más especial pues está inspirada en las mujeres de su vida, de su madre a sus hermanas, primas y amigas.

Sobre su compañera creativa, Aguayo destaca que, a la hora de trabajar, "Tamara es una persona que vive y consume la moda y disfruta mucho con ella, se divierte y se atreve a probar cosas nuevas. Tiene muy buen gusto, muy contemporáneo, se preocupa mucho por los detalles y nos enriquece mucho". Define el estilo de la hija de Isabel Preysler como "muy fresco y contemporáneo, con una base clásica que reinventa para darle su punto de vista actual" y, a nivel más personal, afirma que "es exigente y sabe lo que quiere. Es directa, educada y muy alegre. Estamos todos muy contentos trabajando con ella y compartir momentos tan especiales a su lado". Además de ser la mejor embajadora para sus diseños (suele llevarlos en eventos y televisión), Tamara presta su imagen a marcas como Tous, Sisley y Opi, y se ha convertido en una de las influencers más solicitadas de España.

Su círculo de amigos de la industria

Pero no solo en casa o en el trabajo se rodea Tamara de moda; también en su grupo de amigos cercanos hay muchos profesionales del sector. Por ejemplo, la estilista Cristina Reyes, la diseñadora de joyas Casilda Finat o, el más mediático de todos, el modisto Juan Avellaneda. A este último le conoció en el programa de televisión MasterChef Celebrity 4, el talent show que ganó la marquesa de Griñón y gracias al que descubrió su otra gran pasión, la cocina. Tras graduarse en la prestigiosa cocina Le Cordon Bleu en octubre de 2021 y escribir el libro Las recetas de mi madre, Tamara abrió un restaurante efímero en El Rincón, el palacio que heredó de su padre y donde, este sábado 8 de julio, celebrará una boda en la que, nadie lo duda, habrá mucha, mucha moda.