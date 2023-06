Hablamos con Belén Aguilera, la cantante que adoran los 'tiktokers' y triunfa con su estilo Y2K

Comenzó sus andaduras como The girl and the piano porque buscaba, como ella misma confiesa, un pseudónimo tras el que esconder su miedo e inseguridades, pero Belén Aguilera se ha deshecho ya de ese pánico y derrocha poderío, autoestima y la naturalidad de alguien que tiene claro lo que quiere y cómo conseguirlo. La artista barcelonesa comienza su verano más especial, repleto de retos laborales, ya que, además de lanzar un nuevo disco el próximo 30 de junio, el 20 de julio se subirá por primera vez al escenario de Starlite, el icónico festival celebrado en Marbella durante la temporada estival en el que se dan cita numerosos artistas de prestigio reconocidos a nivel internacional. Charlamos con Belén para ver cómo afronta estos nuevos desafíos y nos explica también cómo construye la estética y los looks de cada uno de sus proyectos musicales.

¿Qué importancia le das tú a la estética y a la moda en tus proyectos musicales?

Pues la verdad es que a la estética y a lo visual, muchísima. Y a la moda, cada vez más. Porque creo que, al final, un proyecto se expresa, sobre todo a día de hoy, de una manera muy 360, creo que todo tiene que estar muy enfocado a transmitir lo que tú quieres transmitir y al final qué hay mejor que la moda y la ropa para transmitirlo también. Al final todo ayuda. Yo creo que hay que cuidarlo tanto como lo auditivo e intentar que todo tenga coherencia.

¿Cómo es ese proceso creativo a la hora de casar la canción con el vídeo o con el show y hacer que todo tenga coherencia?

Primero creo libremente porque a lo que me dedico es la música. No hago que todo tenga un proceso paralelo, pero sí que es verdad que, después de haber creado el esqueleto por la materia prima, que sería la música, veo qué transmite, en qué momento personal estoy, veo qué quiero decir con ello y, a partir de eso y gracias a también al equipo de estilismo, que son mis amigos y que son maravillosos, lo ponemos en común. Yo les digo lo que quiero contar y ellos, que al final son expertos en esta materia, porque a mí me puede gustar mucho la moda pero no es mi materia principal, lo ponemos en un conjunto y creamos una coherencia a partir de ahí. Por ejemplo, con Superpop la gira era más enfocada a un look más pop, girly, conectar un poco más con esa parte femenina, aceptar un poco las referencias pop, con todos esos cortes estilísticos y ahora vamos a otra cosa más oscura, más deportiva.

¿El tema de la moda es algo que te divierte?

Sí, a mí me divierte muchísimo, ya que digo que experta no soy, pero me encanta dejarme aconsejar y dejarme vestir por gente que admiro.

¿A quién consideras tu icono de estilo?

A mí iconos, pues a nivel celebrity, te diría Madonna o Rihanna, Rihanna es como para mí mi ídolo más clásico. Qué difícil, esto es lo típico que te preguntan y luego dices "ay, tendría que haber dicho tal".

Ahora se lleva mucho la estética Y2K (es decir, dosmilera) y es un estilo que tú sigues mucho. ¿Cuál es tu tendencia preferida de esta época?

Los peinados, son mi cosa favorita de los 2000: los moñitos, coletas… Sí, te diría el pelo. En cuanto a moda, el tiro bajo es lo que menos me gusta, y los cropped tops estos triangulares invertidos lo que más me fascina.

¿Y alguna tendencia que hayas dicho "nunca me pondré" y al final hayas caído?

Buena pregunta, pues algo de zapatos seguro porque me pasa mucho que primero digo "ostras que horror" y luego lo acabo amando. Por ejemplo, recuerdo haber odiado los stilettos y luego acabar amándolos.

Volviendo a tu música, aunque tu éxito no es cosa de un día porque llevas varios años trabajando, es verdad que tuviste un gran boom gracias a TikTok, y en concreto a Antagonista, una canción que logró viralizarse en todo el mundo. ¿Cómo viviste esto?

El boom justo vino después de una etapa muy intensiva de trabajo introspectivo en cuanto a la música, en cuanto a decidir caminos, en cuanto a que yo consideraba que no estaba haciendo nada… Pero en realidad estaba trabajando en muchas cosas para descubrir nuevos medios que yo quería experimentar, otro tipo de letras que yo quería contar, entonces justo se dio después de esta etapa, estábamos ya justo preparados con todo el planning de lanzamiento que empezó en enero de este año, con un EP preparado para junio que sale ahora, y me dio muchísimo placer porque fue exactamente en un momento en el que yo empecé a lanzar algo que había cosechado en un momento muy introspectivo de mi vida, en el que yo pensaba que me había estancado y que a veces había estado muy bloqueada, y al final me di cuenta de que no, y que me había demostrado a mi que nunca había parado de trabajar. Así que me lo tomé como un poco a modo de recompensa, a la vez era como "qué guay que justo ahora esté empezando a lanzar cosas del nuevo proyecto y tenga este enganche de Antagonista", la verdad es que fue un regalo del universo.

En tu caso, las redes te supusieron de gran ayuda para lograr llegar a más personas, pero es cierto que pueden ser un arma de doble filo y hacer que nos obsesionemos con las cifras, ¿no?

Sí, la verdad es que es difícil, sobre todo porque estás siempre pendiente del ojo público. Tú puedes hacer algo que de repente te llene muchísimo y te sientas súper realizada, pero que el público no lo acoja de la misma manera. Los cambios por ejemplo son complicados, es enfrentarte a un montón de gente que primero te dicen que no tienes que cambiar, o que se enfadan porque quieren que hagas lo que ellos quieren... Al final, es verdad que las cifras van y vienen, por ejemplo lo de Antagonista también fue una lección a este nivel, porque Antagonista salió y por lo que fuese no funcionó hasta siete meses después, es un ejemplo de que lo importante es hacer un camino en el que al final seas tú la que esté orgullosa de lo que estás haciendo.

Con el tiempo todo se transforma, igual algo que al principio no ha encajado encaja a la perfección luego y de repente es una bomba, lo mismo al revés, hay cosas que al principio son increíbles y luego son un poco ridículas incluso, pero mientras tú estés orgulloso... Mi premisa es estar orgullosa de mi trabajo, los números pues sí, es verdad que a veces obsesionan un poco, pero hay que aprender a encontrar el equilibrio entre lo que sientes y escuchar lo que te dicen los fans. Que de repente se haga viral una cosa no quita que la canción sea mejor o peor que antes, simplemente ha tenido un pico de suerte, de llámalo X, hay muchos factores que influyen, por lo cual no puedes achacar el peso ni la responsabilidad a ti mismo porque de verdad que no tiene nada que ver.

Has dicho en alguna ocasión que hubo un momento en el que, aunque te estaban pasando un montón de cosas buenas, no lograbas disfrutarlo por completo, ¿crees que has aprendido ya a hacerlo?

Pues, como dicen mis psicólogas, tenemos cuatro patas que sujetan la mesa y no es fácil que todas estén bien sujetas siempre, con lo cual habrá veces que si te va bien en el trabajo en la vida personal no te irá tan genial y hay veces que será al revés, si no, te puedes apoyar más con tus amigos si laboralmente no estás tan satisfecho, o con tu pareja… Hay veces que te encuentras en estos puntos en los que laboralmente deberías estar muy orgulloso o hay un buen trabajo, pero luego hay otras patas que te impiden poder disfrutarlo totalmente. Al final yo creo que sí he aprendido a que si algo va bien, centrarme en ese algo y no dejar que lo malo pase,

Hace tan solo un año que participaste por primera vez en un festival y este año te subes al escenario del Starlite, que es un mega fenómeno por el que pasan algunos de los nombres más destacados de la industria en nuestro país. ¿Cómo lo afrontas?

Es muy fuerte, porque es verdad que el año pasado fue el primer año que empezamos a hacer festivales y fue muy bien, la verdad es que nos sorprendió la cantidad de gente y la acogida del show en festivales, era una cosa que me preocupaba me preocupaba, porque al final era algo que no había hecho nunca. supongo que con hecho se han recogido los votos de que este año podamos estar en Starlite, que es un festival muy emblemático a muchos niveles es espectacular, yo la verdad es que lo acojo con mucha alegría y con muchas ganas.

¿Te han dado algún consejo amigas y compañeras como Lola Índigo, que también actúan allí y tienen experiencia?

Pues no, la verdad es que no solemos daros consejos a nivel profesional. Al final yo creo que cada una tiene su forma de expresar y vive su show, que son muy distintos entre sí. Creo que en ese sentido somos gente bastante segura en lo que hacemos, con lo cual nos pedimos más consejo de cosas a nivel personal pero el tema de shows, la verdad es que cada día cada una hace lo suyo y sabe lo que tiene que hacer.

Justo con Lola Índigo fue con quien protagonizaste uno de tus primeros éxitos, ganaste el primer disco de oro, luego de platino… está ahora reivindicando el tema de la poca presencia de mujeres en festivales y luchando por igualar los porcentajes ¿Cómo lo ves?

Pues veo que es algo evidente y quien no lo quiera ver, no sabrá leer. Es una causa que apoyo, creo que las mujeres deberíamos tener más espacios de poder, se nos debería dejar más espacio, al final me repito pero claro, estoy completamente a favor.

¿Crees también que a las mujeres artistas se os exige más que a los hombres sobre el escenario?

Sí, sí. Justo antes lo estaba comentando con alguien, que tenemos muchísima más exigencia a nivel show, a nivel con quien colaboramos, e incluso lo que nos ponemos de ropa, desde luego, podrían dejarnos en paz un ratito, pero al final es porque el foco está en nosotras, hay una misoginia social brutal y a los hombres se les justifica absolutamente todo, no conocen la cultura de la cancelación y nosotras parece que somos las que lo sufrimos todo pero bueno, sí, son cosas que pasan desde luego.

¿Qué diferencia ves entre tu carrera, que ha sido más paulatina, con respecto a otras compañeras como Natalia Lacunza, con quien actúas en Starlite, que empezaron en Operación Triunfo y vivieron un boom en apenas unos meses? ¿Te habría gustado participar en un programa de ese estilo?

La verdad es que yo creo que he tenido suerte en el desarrollo de mi carrera, porque yo no sé si hubiese podido gestionar un boom tan de golpe sin estar del todo preparada a nivel personal. A cada persona le viene de la manera que le viene y todo me parece igual de válido y todo tiene pros y contras. Yo estoy muy contenta de mis pros, y los contras, pues se intentan llevar lo mejor posible.

Inicialmente comenzaste tu andadura con un seudónimo, The girl and the piano, por qué decides dejarlo a un lado? ¿qué te hizo decir, no, ya voy a pues eso, transformar un poco cómo fue el proceso?

Yo al principio sentía un poco como que me escondía detrás del nombre, detrás del piano, nunca miraba, nunca levantaba la vista… tenía muchos más miedos, me daba todo mucho más vergüenza, entonces siempre ponía capas para taparme y en parte pues ese nombre era una capa que al final con la seguridad en mí misma y en mi música me he ido quitando y he querido que se me reconozca por mi por mi nombre del DNI.

En tan solo una semanita lanzas nuevo álbum y comienzas un verano intenso. ¿Qué podemos esperar de esta nueva etapa?

Pues mira, este nuevo proyecto vamos a esperar sonidos más crudos, con letras más crudas, que es un poco la metáfora que yo he querido hacer, expresar a nivel sonoro lo que expreso con las letras. En cuanto a la estética, del color pasamos al negro, he querido mostrar una etapa más oscura también gracias a las gamas de color, los estilos, todo va a ser algo más oscuro, maduro y a la vez un poco más sport también simulando la comodidad en la que me encuentro tanto a nivel definido como a nivel que quiero estar como en mi día a día,