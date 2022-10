Hablamos con Belén Aguilera sobre su meteórica carrera: 'Las mujeres tenemos que reinventarnos todo el rato'

La carrera meteórica de Belén Aguilera no hace más que crecer. La cantante de 26 años fue una de las artistas invitadas al Coca Cola Music Experience el pasado viernes 2 de septiembre, en la que era su primera vez en el escenario en su vuelta por todo lo alto. Después de hacerse viral con sus versiones de canciones del momento, pasó por La Voz y fue telonera del multitudinario concierto de Operación Triunfo 2017 en el Bernabéu, donde presentó su primer single original. Sacó su primer álbum en 2020 y la pandemia le sirvió para encontrar su hueco, su público, tras lo que este año ha lanzado un segundo disco más maduro y personal con hasta 14 canciones, de las cuales varias se han hecho ya virales. Tiene por delante media gira todavía, ya que no termina con sus citas confirmadas hasta marzo, cuando dará el paso de tocar en París (Francia). Y esta misma semana ha sido nominada a su segundo Los40 Award. Hablamos con The Girl and the Piano, como se la conocía en redes sociales, antes de su concierto para contarnos cómo se ve ahora, cómo lleva las comparaciones y hasta dónde quiere llegar, ¡sigue leyendo!

VER GALERÍA

Es tu primer CCME, ¿cómo lo enfrentas?

Tengo muchas ganas, disfruto mucho de mi show y por eso tengo emoción por salir al escenario.

No te ha parado nada la pandemia, tu carrera ha sido espectacular en los últimos años

De hecho, inicié en pandemia, según vino todo me asusté pero yo creo que hubo un auge de lo digital y del contenido de ese tipo y tuvo más peso el usuario. Por eso me sentí libre de lanzar lo que quería, mi proyecto, y mostrarme más yo. Y a la gente le gustó, así que estoy muy agradecida.

¿Cómo es tu proceso creativo? No solo con la música, sino también a nivel estético, lo tienes todo muy atado

Buenísima pregunta. Siempre me fío de mi intuición, he aprendido que es lo más valioso. Tengo algo dentro que, muchas veces, por intentar parecer o querer ser... nos distanciamos mucho de lo que somos nosotros mismos. Yo siguiendo mi intuición siento que he llegado a donde quería llegar y estoy a gusto con lo que soy y con lo que proyecto.

VER GALERÍA

¿Cómo es el proceso de creación de las canciones, piensas en cómo lo van a recibir tus fans?

La verdad es que no. Lo hago por mí, es un momento de autorreflexión, terapia, hablar conmigo misma... un diálogo de esto que dicen los psicólogos de que si te hablas a ti mismo es muy emotivo. Como soy una persona muy nerviosa, estoy a todo todo el rato, es una manera de parar, y analizar un poquillo lo que siento. Soy una persona muy analítica, muy Virgo.

Has tenido un verano de no parar con todos los festivales, ¿ha sido cansado?

Es emocionante, es cansado cuando pasas mucho rato en la furgo, pero es muy muy emocionante, porque además ha sido el primer año que he podido hacerlo. Además no es lo mismo que un concierto propio, es algo mucho más multitudinario, puedes llegar a más gente, más gente te conoce... también me ha sorprendido mucho que mucha más gente de la que creía ha venido a verme. Y eso ha sido muy fuerte para mí, ha sido precioso, la verdad.

¿Has tenido que adaptar tu show para el festival?

Sí, por tiempos, pero es bastante parecido.

VER GALERÍA

Cuéntanos algo del nuevo single que acabas de sacar

Bueno, realmente es single de Pablo [Rouss], se llama Locx y es una baladita muy cuqui [puedes escuchar a Belén cantándonos un trozo de esta canción en nuestra cuenta oficial de Tik Tok]. Yo quiero darle las gracias a Pablo porque es una manera de poder frenar esa reinvención constante que siento que tengo que brindar, y poder estar a gusto en una balada y poder hacer las cosas sin presión. Así que gracias, Pablo.

Sientes esa presión

Las mujeres nos tenemos que reinventar todo el rato, los Rolling Stones pueden llevar haciendo lo mismo doscientos cincuenta años pero una mujer si saca una canción igual que la anterior, puede ser exactamente el mismo género y que suene totalmente diferente, pero todo el mundo dice que suena igual. Hay muchísima más exigencia. Muchísima más presión a nivel estético y a nivel todo. Es una realidad, quien no lo quiera ver que se ponga gafas. Y yo también soy víctima de eso y también pienso que me tengo que reinventar y que tengo que encontrar ese sonido nuevo, e igual ahora mismo no me apetece, que estoy muy cómoda, ya me ha costado tela encontrar un sonido que me represente y que sienta que es todo único. Quiero seguir por ahí, así que también es un ejercicio de bajar el ritmo y no tener que estar constantemente descubriendo América.

¿Cómo te sientes con las comparaciones, con eso de que seas la nueva... X?

Fatal, no hay nueva X porque esa persona ya está ahí. No me gustan, intento compararme solo conmigo misma a pesar de que eso sea imposible. Intento ser muy consciente y cuando hay comparaciones frenarlas, aunque en comparaciones caemos siempre todos y es inevitable.

VER GALERÍA

¿Miras a tus trabajos del pasado pensando en cómo vas a evolucionar y cómo va a cambiar tu percepción?

Estoy muy contenta de no renegar de nada de lo que he hecho. Creo que cuando saqué Superpop pensé que era mucho mejor que el primero pero al tiempo volví a escucharme el primero y de hecho canto algunas canciones en el show, y ha sido una reconciliación superbonita. Qué bonito reencontrarme con ellas y haber hecho este camino para llegar al otro, haber hecho este sonido para llegar al otro. Lo amo todo por igual. Es verdad que cuando estás trabajando en algo y pones todo tu empeño quieres que se te reconozca por ello, con lo que igual es necesario renegar de etapas anteriores pero luego cuando todo está compacto y tiene una coherencia es increíble.

Fuiste telonera de los chicos de OT y luego has hecho un single con Lola Indigo. Fuiste telonera de Alicia Keys... ¿con quién te gustaría hacer una colaboración en el futuro?

Hombre, pues estaría muy bien con Alicia Keys, la verdad. Pero siempre digo que me encantaría colaborar con Bad Bunny y mi artista favorita es Lana del Rey. Así que por soñar...

VER GALERÍA