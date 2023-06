Este verano querrás ser una 'rockgirl' como en 'Todos quieren a Daisy Jones'

Cada estilo representa una época y es evidente que la moda evoluciona junto con el contexto socio-cultural de cada década. Basta con mirar hacia atrás para comprobarlo. En los años 60 y 70, los hippies trajeron consigo las tendencias bohemias, mientras que, en los años 80, el postpunk trajo consigo la extravagancia. En los años 90, surgió un estilo rupturista y minimalista que reflejaba la incertidumbre del cambio de siglo. Pero si retrocedemos aún más en el tiempo, hasta los años 50, encontraremos dos corrientes dominantes que luchaban por ser las referencias estéticas principales: los mods y los rockers. Estas subculturas se enfrentaban en tribus urbanas para determinar cuál tendría más influencia. Sin embargo, si creían que su legado se limitaría al pasado, se equivocaban. Ambas han regresado una y otra vez para protagonizar nuestras vidas e inspirar nuestros armarios.

Los mods y los rockers surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, impulsados por una generación joven que ansiaba el cambio. Todos salían a la calle y ya había dinero suficiente para gastarlo. Los clubes empezaron a dar importancia a las actuaciones musicales en vivo y la música se convirtió en una forma de arte que traslada en melodías y letras el contexto del momento. Cada persona vestía acorde con el género musical que escuchaba. Los mods llevaban parkas, pantalones pitillo, minifaldas con estampados psicodélicos y polos de Fred Perry. En cambio, los rockers se enfundaban en chaquetas de cuero, tachuelas, botas de motorista y bandanas al cuello. Prendas que a todas nos resultan familiares porque tanto unos como los otros han sido recreados por temporadas entre las propuestas de las firmas de moda que mejor conocemos.

A finales de 2022, las marcas y las consultoras de moda que más nos inspiran dejaron en claro que los estilos mod vivirían un resurgimiento con el indie sleaze. Sin embargo, ahora es el momento de su rival, las rock girls, quienes parecen tomar el control de las calles. De hecho, llevan meses haciéndolo. Céline fue una de las firmas que nos recordó el regreso del estilo roquero en su desfile de otoño/invierno 2023-2024 en la Semana de la Moda de París. Allí pudimos ver cazadoras vaqueras oversize, pantalones de cuero, abrigos de pelo extragrandes, estampados de leopardo combinados con tejidos como el terciopelo y gafas de pasta negras.

La influencia de Todos quieren a Daisy Jones

A pesar de que la marca francesa fue una de las primeras en mostrarnos esta tendencia, referentes de estilo como Suki Waterhouse ya se habían adelantado compartiendo pistas de la tendencia rockgirl en sus apariciones públicas. Además, tanto ella como otras protagonistas de la serie de Todos quieren a Daisy Jones ya habían adelantado pinceladas del estilo roquero en sus capítulos. Eso sí, esta vez todo parece indicar que presenta algunas diferentes con las claves que reinaban en el pasado.

Cómo ser una rockgirl : pautas de su estilo

Puede que al pensar en esta estética te vengan a la cabeza músicas como Patti Smith. Puede que también recuerdes a algunas de las modelos que más fama alcanzaron a principios de los 2000 manteniendo este estilo, como Erin Wasson o Agyness Deyn. Es probable que, incluso, pienses en Kesha. Pero lo cierto es que ninguna de ellas llegan a representar de manera fiel a la nueva rockgirl, ya que, esta vez, para lograr su imagen debemos lograr un híbrido entre las roqueras del pasado, las chicas setenteras más bohemias y, un poco, los aires de las 'señoras bien' que derrochan estilo en la socialité neoyorquina.

Sabemos que no es fácil conjugar estas tres corrientes, pero si hablamos de las prendas que las representan puede que el enigma se resuelva. Para que sea más fácil de entender debemos pensar que una rockgirl se acerca al glam rock. Es una mujer capaz de combinar unos shorts vaqueros deshilachados con camisetas básicas hiper escotadas metidas por dentro, medias rotas, botines con un poco de tacón y abrigos de pelo vaporosos que cautiven toda la atención allá donde vayan. Se trata de lograr ese mix descuidado, pero pensado. También viste con botas cowboy oscuras o con efecto empapelado conjuntadas con vestidos de lentejuelas con flecos y bikers de piel. Incluso podríamos verle lucir un vestido estampado de carácter rococó mezclado con unas medias de rejilla y unas zapatillas Converse.

Seguir esta apuesta no es tarea fácil, porque por lo que hemos visto una rockgirl se nace, pero todo parece señalar que no se hace. Sin embargo, sí que podemos acercarnos a la idea probando diferentes combinaciones hasta dar en el clavo y aparentar ser Kate Moss en alguno de sus looks menos minimalistas de los 90. Uno de los conjuntos de la modelo que nunca falla y que todas podemos llevar, tanto por el día como por la noche, pasa por combinar un top liso básico con pantalones pitillo, botines con tachuelas y, lo más importante, una americana satinada metalizada que ponga el broche final al look. Será un éxito.