Diez formas de llevar el pantalón de campana en 2023 aprobadas por las expertas

Es posiblemente la prenda más representativa de una de las corrientes que marcó la década de los 60 y 70. El pantalón de campana fue el auténtico rey del movimiento hippie, cuyos looks impulsaron el triunfo de esta silueta durante años, antes de ser desbancada por los modelos pitillo. Encontraron un hueco para colarse en las tendencias de los 2000 y, dos décadas después, parece que vuelven a disfrutar del éxito de antaño gracias a las apuestas de las firmas en la pasarela y también de las expertas en moda, que no han dudado en volver a incluirlos en su armario. Ahora regresan en versiones más sofisticadas y para todos los gustos, con estilismos que encajan en múltiples situaciones: desde looks de oficina a conjuntos de fiesta. Inspírate en cómo los llevan las prescriptoras con estas ideas perfectas para la primavera.