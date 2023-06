La reina Letizia, de lo más primaveral con una blusa abullonada y una falda sevillana de flores

Esta semana, los ojos del mundo se han posado en Jordania, con motivo de la boda del príncipe heredero Hussein, a la cual no han asistido don Felipe y doña Letizia sino don Juan Carlos y doña Sofía, pero no por ello las apariciones de la Reina han pasado desapercibidas para nosotros. A pesar del temporal, hizo su tradicional recorrido por la Feria del Libro de Madrid este miércoles, luciendo un look sencillo de básicos atemporales que resulta radicalmente distinta de la que hemos visto esta mañana en Granada, en el acto central del Día de las Fuerzas Armadas, donde nos ha maravillado con un conjunto made in Spain de lo más primaveral.

El look primaveral (y español) de la reina Letizia en el Día de las Fuerzas Armadas

Si bien en Madrid el clima no ha permitido a doña Letizia presumir sus brazos o abdominales, en Granada el sol ha brillado con máximo esplendor este sábado, de modo que, ahora sí, la Reina ha podido lucir un estilismo de mangas cortas. En concreto, ha escogido un look de dos piezas que comienza con una blusa blanca de popelín de algodón en silueta cruzada, con escote en 'V' y hombros abullonados, de la firma gallega Boüret. Lleva el nombre de Zenda y se vende en su web por 190 euros.

La segunda parte del conjunto se conforma por una falda acampanada con bolsillos delanteros, confeccionada en un tejido flocado con estampado floral en tonos corales, amarillos, malvas y rosas, del diseñador sevillano José Hidalgo.

Dos firmas de invitada que la Reina ya tenía en su armario

Ninguna de estas dos marcas nacionales está debutando este sábado en el vestidor de la Reina. Es imposible olvidar el vestido azul marino de escote asimétrico y deslumbrante collar de strass con el que acaparó titulares en los Premios Fundación Princesa de Girona 2022, el modelo Luna Brillante de Boüret.

De José Hidalgo, posee otra única creación viral: un vestido negro con lunares blancos en degradé que estrenó en Madrid, el 27 de junio de 2022, dentro de los actos institucionales con motivo de la 32ª Cumbre de la OTAN. Un sutil homenaje al folclor español que, según comprobamos en el perfil social del modisto, tiene su versión en traje de flamenca dentro de su colección Gitanos.

Sigue las últimas tendencias con accesorios y maquillaje 'Barbiecore'

El golpe de efecto ha llegado parte de sus salones destalonados fucsia de tacón bajo y un bolso de mano a juego, de Magrit, dos añadidos que a su vez resaltan las alegres tonalidades de las flores presentes en la falda. En sintonía con estos complementos, la Reina ha pintado sus labios de rosa vibrante, distanciándose así del clásico nude por el que suele apostar en sus maquillajes.

Y es que, realmente, estamos ante un look de belleza repleto de innovaciones, pues rara vez vemos a doña Letizia con un peinado de coleta baja pulida. Por suerte, es este mismo el que nos ha dejado detallar sus preciosos pendientes Constelación, de Pabery Joyas, un par realizado en plata de ley con baño de rodio y circonitas verdes, azules y rosadas. Por último, ha añadido su confiable anillo de oro grabado, de Coreterno.

La elección de color para sus complementos no es casual. Con el lanzamiento de la colección Pink PP de Valentino hace un año, el fucsia y todas sus declinaciones se plantaron como el color de moda, un furor motivado también por el próximo estreno de la película Barbie. Desde entonces, el idilio con los tonos de rosa se ha extendido de las alfombras rojas a los vestidores de la realeza europea.

Prueba de ello es que los últimos tres looks de la princesa de Gales sean de esta femenina gama cromática o que tanto doña Letizia como sus hijas se coordinaran de rosa para la confirmación de la infanta Sofía.

Su estilismo el año pasado

Lo habitual cada año solía ser que la mujer de Felipe VI se decantara por trajes chaqueta y falda midi, tándem que siempre saca a relucir su lado más sobrio, aunque en 2019 rompió esta tradición gracias a un espectacular vestido rojo, y volvió a sorprender, hace exactamente un año, con otro look dispar: este vestido ligero de estampado celeste de lunares oscuros con detalle de frunces en la cintura y una amplia falda de paneles, de la firma española & Me Unlimited. Las ventas de este modelo se dispararon a tal punto que este ha sido reeditado en otros colores, verde agua y en coral, para el próximo verano.

