¿Qué motiva hoy a la generación más influyente? La actriz y 'tiktoker' Carlota Boza responde

La vida de la actriz Carlota Boza está llena de dualidades. La primera es compartir nombre con el personaje que le ha dado la fama. En La que se avecina interpreta a la hija de Los Cuquis, Carlota Rivas. La segunda es que su personaje en la ficción está interpretado por su hermano en la vida real. Pero hay más. Está la Carlota a la que le gusta ir a eventos, con un look bien elegido y maquillada, y la Carlota de la cara lavada, los pantalones anchos y las sudaderas; está la Carlota rodeada de gente en un rodaje o una sesión de fotos, y la que se pierde sola en el campo para estar consigo misma; está la Carlota de los días de diario, siempre activa, de presentación a fiesta, de rodaje a evento, y la de los fines de semana, que planta semillas de hortalizas porque le da paz y las riega confiando en que, algún día, germinarán y darán fruto.

A sus veintidós años recién cumplidos (sopló velas el 16 de mayo) Carlota es una chica con las ideas bien definidas y una representación clara de la GenZ. Esa generación que nació entre 1995 y la primera década del 2000, que no ha conocido un mundo sin dispositivos móviles, a la que le fascina la moda Y2K y siente una gran preocupación por temas como la salud mental o el medio ambiente. Y que, como cabría esperar, dedican parte de su tiempo a las redes sociales. La actriz acumula un buen número de seguidores en sus perfiles, cerca de 600 mil en Instagram y casi un millón en TikTok. Nos explica que uno de los motivos por los que vio necesario abrir estas cuentas era para diferenciarse de su personaje. "Mi personalidad no tiene nada que ver con la de mi personaje. Pero la gente, el público de la serie, me relacionaba directamente con ella. Me abrí las redes sociales para demostrar que yo no era así, para enseñar que hay dos Carlotas; aunque me llame igual y aunque sea mi cara, no soy la misma persona".

¿Qué piensas que buscan tus seguidores?

Creo que les gusta mi cercanía y que siempre muestro mi modo de ver las cosas. Cada uno tiene puntos de vista completamente distintos hacia la vida y yo, conforme he ido creciendo, he ido mostrando los míos. A la gente le suele gustar mucho lo sincera y lo normal que soy con mis cosas, ya sea con la universidad o cuando voy de viaje… ¡con todo lo que enseño!

¿Dedicas mucho tiempo a crear el contenido de tus redes?

No suelo preparar ni mis posts, ni mis stories, ni nada. Es verdad que de vez en cuando trabajo con algún fotógrafo porque también me gusta tener fotos bonitas, pero pienso un post el mismo día que a mí me apetece subirlo. Hay gente que lo prepara con antelación, pero yo no podría. Trato que todo sea muy natural.

Esa naturalidad ha llevado a Carlota a prescindir, casi por completo, de los filtros y la edición de fotos. "A mí es que me has visto crecer en la tele, yo no te puedo ocultar lo que hay, porque ya sabes lo que hay. No considero el uso de ese tipo de filtros", nos dice. Pero también es una chica que se siente segura de sí misma, a gusto con su cuerpo. La actriz nos explica que el abuso que hay de ellos, sobre todo por buena parte de su generación, le preocupa.

¿Piensas que este abuso de filtros está afectando a la salud mental?

Sí, sucede mucho con lo físico. Todo el mundo usa ahora mismo filtros. Pero yo distingo dos tipos: el que pones en un story porque te has levantado muy temprano y tienes una cara horrible, y los que se usan para editar todas las fotos. El problema es que hay muchas personas que son incapaces de subir una foto de su cara normal sin pasarlo antes por una aplicación de edición. Y no es que se quiten una arruga o una ojera, es que se cambian la cara entera. Me pasa con amigas, no distingo su cara en una foto de la cara de otra. Y por ejemplo, yo voy a subir fotos con alguna amiga y me dice, 'pero pásala antes por algún filtro de estos', pero no lo hago.

Además, de la salud mental, el medio ambiente y la moda sostenible son temas que preocupan cada vez más a los miembros de la GenZ, ¿es tu caso?

Creo que estamos más concienciados y, además, estamos en un momento en que la moda es muy de usar y tirar. Es verdad que para determinados momentos pues igual no está mal tener una prenda que no sea de tanta calidad, porque vas a usar una vez y ya está. Pero yo soy una persona que le doy mucho valor a las cosas materiales. Y creo que el resto también se está concienciando de que estamos en un mundo que no es para siempre, que si talas los árboles no van a crecer de un día para otro, si te cargas el mar te quedas sin él... En mi caso, por ejemplo, si tengo una prenda me gusta cuidarla y me gusta conservarla, porque es una prenda y yo no tengo una prenda cualquiera, tengo una prenda que realmente me gusta y valoro, independientemente de su precio.

¿Por eso cuando creaste tu firma de moda, Un aguacate en invierno, tenías claro que debía ser sostenible (fabrican solo bajo demanda)?

Estuve con la idea de crear mi marca durante dos años. Yo soy la típica persona que se va al campo a andar, a mirar los pajaritos, trabajo con muchos refugios y cosas así, y me apetecía empezar una marca que fuera sostenible, también para dar visibilidad a la moda sostenible. No tienes por qué comprar mi marca, pero igual que si la conoces, le echas el ojo a otras como la mía.

¿Te gusta la moda?

Sí, me gusta mucho, cada vez más, debo admitirlo. Pero todavía tengo mucho que aprender. Es verdad que en muchas ocasiones he empezado a utilizar prendas sin saber que iban a ser tendencias y se han convertido en tendencia, lo cual me ha hecho sentir muy bien. Pero todavía tengo mucho que aprender.

¿Dirías que tienes un estilo definido?

No, para nada. Porque me gustan muchas cosas, pero estoy abriendo mucho mi cabeza ahora mismo en el tema moda. Y me está gustando, me está gustando así que ojalá acabe encontrando mi estilo definitivo.

¿Qué es lo que jamás te pondrías?

Hay una prenda que no pondría nunca porque a mí me parece incómoda, pero me gusta como queda: los jerseys de cuello vuelto. No puedo con ellos. Sí los puedo llevar un rato, pero yo nunca los elegiría y eso que me parecen muy estilosos.

¿Y algo que te pondrías en cualquier momento?

Pues te diría que le he cogido mucho cariño a los pantalones anchos porque son muy cómodos. Y hay mil tipos de pantalones anchos. Antes solo llevaba los típicos ajustado, pero hace como un año y medio o así les di una oportunidad a los anchos y creo que ahora casi que no me pongo un pantalón estrecho. Tiene que ser por un look muy específico.

Ese tipo de pantalones son muy Y2K. ¿Por qué piensas que hay esa fascinación por la estética de los 2000 o qué es lo que a ti te llama la atención de ese tipo de prendas?

Es verdad que todo vuelve, pero no sabría decirte muy bien por qué nos gusta. Puede ser porque hemos tenido una época que era muy apagada, muy gris. Por ejemplo, todo mi armario de hace unos años era muy oscuro, muy negro, gris. Si lo ves ahora tiende a ser mucho más rosa, mucho más colorido, mucho más bonito realmente. Entonces, yo creo que es porque nos estamos volviendo a encender todos. También es verdad que muchas de las estrellas que estaban de moda a principios del 2000 se han vuelto a poner de moda ahora. Britney Spears, se vuelve a escuchar mucho hablar de ella, o Lindsay Lohan está volviendo a actuar. Entonces, yo creo que está volviendo un poco lo de antes.

¿Cuáles son tus referentes a la hora de vestir?

Tengo muchos referentes. Me gusta mucho Hailey Bieber, pero empecé a ver hace como medio año Sexo en Nueva York y me encanta. Mi problema es que no sé en cuál de las chicas inspirarme, ¡me gusta lo que llevan todas! Cada día me considero una persona distinta y en función de lo que vaya a hacer soy una u otra.

Es verdad que todos tenemos matices en nuestro estilo, pero cuéntanos, ¿qué personaje elegirías para cada momento?

Día a día soy más Miranda, porque me pongo más pantalón de traje, chalecos... Pero yo me considero más Carrie. Me gustaría ser más Charlotte, pero para los eventos soy más Samantha.

Aunque la moda te llama la atención tu intención es seguir trabajando como actriz. De echo compatibilizar tu trabajo con la carrera de animación.

Sí, y me gusta mucho. Es muy dura pero supongo que como cualquier carrera. Mi intención es seguir siendo actriz. Yo siempre le digo a mis compañeros que la carrera la estoy estudiando por amor al arte. Entre mis opciones estaba Bellas Artes, por ejemplo, y no tengo pensado dedicarme a ello, solo que a mí me gusta mucho aprender y no me apetecía dejar de estudiar. Además, en un futuro me gustaría poder dirigir mis propios proyectos. Vi en mi carrera una oportunidad de abrir mucho más mi conocimiento y que el día que yo quiera dar ese paso esté preparada para hacerlo No quiero decir que este año, que termino la carrera, me ponga a dirigir, igual es en 10 años, pero que cuando lo quiera hacer que tenga los medios. Es verdad que te toca delegar por muchas partes porque no sabemos hacer todo, pero cuanto más conocimiento tengas sobre un tema el proyecto es más tuyo.

Entonces, ¿cómo imaginas tu futuro?

Me veo una temporada fuera de España. Tenía pensado quedarme en Italia o Francia porque me gustan mucho esos países para trabajar, el tipo de cine que hacen, sobre todo el francés. Además, como hablo el idioma, me parecía que tenía posibilidades. Pero hace cosa de un mes estuve en Estados Unidos y me gustó muchísimo. Allí también tengo oportunidades profesionales, por eso ha entrado en mi cabeza también esa posibilidad. Cualquiera de los tres sitios me gusta. España también, por supuesto, pero me gustan mucho los cambios de aires, así que en cuanto termine la carrera, que con suerte será este año, intentaré pasar una temporada fuera.

