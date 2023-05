El look más versátil de Sassa de Osma con camisero estampado y sandalia plana La princesa de Hannover ha estrenado un vestido 'made in Spain' que puedes adaptar a cualquier plan

En plena temporada de bodas, bautizos y comuniones, no para nuestra búsqueda por diseños bonitos que, a su vez, podamos reciclar en el día a día con otros accesorios más informales. Como primer instinto, recurrimos a los posados de las expertas en moda que jamás nos defraudan y, entre ellas, está siempre Sassa de Osma. Un año más, la princesa de Hannover ha sacado del armario sus vestidos estampados, esos que se pueden llevar con zapato plano o de tacón en todo tipo de citas, e incluso ha incorporado un nuevo camisero a su repertorio.

El vestido hawaiano (pero made in Spain) de Sassa de Osma

"Estampado sobre estampados💜", escribió la Princesa en la descripción de esta serie de instantáneas, haciendo referencia a la perfecta simbiosis de distintos motivos entre el mobiliario y su nuevo vestido camisero. Hablamos del diseño Hawaii, de tejido de algodón 100% pintado con palmeras en tonos morados, lima y blanco, de la firma española Philippa 1970. Su falda de volantes al vuelo, así como el cinturón de lazada del mismo tejido, aportan el toque femenino y favorecedor a esta pieza, que se vende en la web de la marca por 280 euros.

Con sandalias planas o zapatos de tacón

Philippa 1970 es uno de los sellos que no faltan en los armarios de celebrities e influencers tan distintas como Mery Turiel, Eugenia Martínez de Irujo o Paula Echevarría, quien suele elegirlo para sus looks de invitada. De hecho, no es la primera vez que Sassa posa con uno de sus vestidos estampados, la especialidad de la firma: tiene otros dos modelos en su armario y los conjunta siempre con sandalias planas para sus paseos estivales por Madrid.

Sin pendientes ni complementos adicionales, la princesa de Hannover se ha limitado a coordinar su vestido con su bolso, el modelo bautizado como Inti del catálogo de su propia firma, Moi & Sass, disponible por 195 euros. Confeccionado con suave piel de becerro de tonalidad berenjena, presenta un precioso cierre de tipo bombonera con un nudo inspirado en la técnica del macramé.