Sassa de Osma estrena el diseño 'midi' español ideal para planes de verano en la ciudad

A la hora de buscar looks veraniegos que resulten cómodos, pero que no pierdan el toque elegante justo para poder adaptarse a cualquier situación, nosotras lo tenemos claro: basta con echar un vistazo al guardaropa de Sassa de Osma. En él no solo hemos encontrado trucos para sobrevivir con estilo a la ola de calor, sino también la inspiración para copiar el estilo minimalista pero refinado que tanto le caracteriza. Si hace unos días nos mostraba el vestido fluido ideal para unas vacaciones junto al mar, esta vez la royal nos ha deleitado con una alternativa perfecta para nuestros planes de verano en la ciudad. Se trata de un diseño estampado de firma española que le sienta como un guante y con el que ha logrado ese efecto de 'elegante y sin esfuerzo' que todas buscamos.

La princesa ha regresado de sus vacaciones en Formentera y ha dejado a un lado las siluetas vaporosas que ha llevado estos días por la isla, para apostar por vestidos más urbanitas, como este que ha llevado en Madrid. Un modelo midi y estampado de la firma española Philippa 1970, una de las marcas que no faltan en los armarios de celebrities como Paula Echevarría, que suele elegirla en sus looks de invitada. "Los bares vacíos de Madrid tienen su encanto", comentaba Sassa en redes sociales, junto a una serie de imágenes en la que podemos verla con este conjunto, que ha acompañado de un bolso de su propia firma, Moi & Sass, y de unas sandalias planas.

Con este diseño, de manga tres cuartos y escote en pico, la arisócrata demuestra una vez más su predilección por las piezas con estampado Paisley, probablemente uno de los más atemporales. Con él ha creado un look todoterreno que sigue la línea que a menudo utiliza en sus elecciones. Y es que los vestidos estampados son una de las opciones favoitas de Sassa, especialmente durante esta temporada: ¿su clave para conjuntarlos? Apostar por un calzado cómodo, ya sea un par de sandalias planas como en esta ocasión o unas alpargatas con cuñas, como las que llevó con este modelo de inspiración boho tras la boda de Philippos de Grecia y Nina Flohr.