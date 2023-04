Amelia y Eliza Spencer deslumbran en España con dos espectaculares vestidos 'glitter'

Su parentesco con Diana de Gales y la pasión por la moda que han heredado de su tía, algo que las llevado incluso a subirse a las pasarelas, ha hecho también que las gemelas royals sean consideradas todo un icono de estilo. Inseparables cuando se trata de asistir a los desfiles más importantes, Amelia y Eliza Spencer han querido viajar también juntas hasta España para asistir al desfile que ayer celebraba Pronovias en el marco de la Barcelona Bridal Fashion Week. Su presencia era una de las más esperadas y no defraudó a quienes aguardaban pendientes del estilismo que escogerían para la ocasión.

Aunque residen en Londres, no podían perderse esta cita con la firma española fundada precisamente en la Ciudad Condal, especialmente Amelia. Y es que fue Pronovias quien se encargó de confeccionar el segundo vestido de novia que llevó durante su boda, celebrada el pasado mes de marzo. Las dos hermanas posaban repitiendo una fórmula de estilo que nunca les falla a la hora de crear un look de noche, la misma a la que ya recurrieron en la Gran Manzana: apostar por vestidos de lentejuelas con aberturas.

Amelia escogía un vestido largo de Nicole Milano con escote asimétrico, detalle de frunce en uno de los costados y una falda con abertura que terminaba en una discreta cola. Un diseño en un llamativo color rojo que pertenece a la colección de fiesta de la casa italiana, y que combinaba con unos salones negros de tacón con purpurina y joyas de Bvlgari.

Las hijas de Charles Spencer no solo tienen en común su idéntico parecido físico, sino también el gusto por estos vestidos de noche en los que no puede faltar el glitter. De la misma firma era el modelo que lucía Eliza, en color negro, también largo y con una pronunciadísima abertura, contaba con escote en V y detalle cut out en el medio.