Amelia y Eliza Spencer, las gemelas 'royals' que arrasan con su estilo en las Semanas de Moda

No es secreto que, además de haber heredado la belleza de su tía, Diana de Gales, Amelia y Eliza Spencer también les corre por la sangre una pasión por la moda que las ha llevado incluso a subirse a las pasarelas, algo que la desaparecida princesa jamás llegó a hacer. Su estatus las hace invitadas fijas a los desfiles de la Fashion Week de Londres, ciudad donde residen, pero esta temporada Otoño/Invierno 2023-2024, las gemelas han estado más ocupadas que nunca. Tan solo días después de ejercer de modelos en la presentación de Josh Birch Jones, volaron a Milán para poner en marca su maratón de front rows.

VER GALERÍA

Amelia y Eliza Spencer, las gemelas más estilosas de la Fashion Week

Pueden resultar casi idénticas a la vista, pero quienes hemos seguido de cerca sus apariciones públicas estos últimos años, sabemos que cada una tiene un estilo definido. Mientras que Amelia se decantó, para el desfile de Alberta Ferretti, por un mono lencero de color turquesa con transparencias, su hermana Eliza optó por la suprema elegancia del traje blanco con la blazer cruzada que marca cintura. Eso sí, ambas apostaron por las sandalias negras como calzado para todas sus actividades del día, en vista de que son fáciles de adaptar a cualquier look.

VER GALERÍA

- Eliza y Amelia Spencer conquistan Nueva York con los looks que hoy llevaría Diana de Gales

Las gemelas compartieron la primera fila con la influencer Tamara Kalinic, una auténtica reina del street style que conquista a su millón y medio de seguidores con looks tan vanguardistas como versátiles. Así lo refleja su conjunto de gabardina clásica, camisa blanca y pantalones sastre con salones fluorescentes, de Prada, que añaden el punto de color. ¿Acaso las gemelas le habrán pedido algún consejo a la fundadora de Glam & Glitter para triunfar también en el mundo virtual?

VER GALERÍA

- Los dos estilos en el armario de las gemelas Spencer

Y es que, tan solo momentos antes, los paparazzi milaneses las fotografiaron en otro de los desfiles más esperados de la jornada. Las Spencer no quisieron perderse la presentación de Del Core, especialmente si eso suponía no enfundarse en estos delicados looks de encaje floral hecho a mano, sacados de la colección Pre-Fall 2023 de la propia firma.

Rara vez las sobrinas de Diana de Gales coordinan sus estilismos, pero cuando lo hacen, procuran diferenciarse con detalles sutiles que, en el fondo, hacen toda la diferencia: si una lleva vestido, la otra escoge pantalón; cuando una se baña en lentejuelas, la otra apuesta por la sobriedad.

VER GALERÍA

Siguen los pasos de su hermana Kitty

Estamos acostumbradas a verlas sentadas en las primeras filas, mas nunca se habían atrevido (hasta ahora) a caminar la pasarela como verdaderas modelos. La presentación Otoño/Invierno 2023-2024 del diseñador Josh Birch Jones, celebrada en la lujosa mansión Dartmouth House, en el marco de London Fashion Week, fue la oportunidad ideal para explorar este nuevo terreno profesional, uno que su hermana mayor, Lady Kitty Spencer, domina desde hace años, pues ella sí ha desfilado en más de una ocasión; concretamente, para la firma Dolce & Gabbana, de la cual es embajadora.

Haz click si quieres ver `Diseñadores y sus musa´ un especial sobre los artistas del diseño y sus musas, mujeres que los inspiran y representan su ideal de belleza y la imagen perfecta detrás de su marca. Antes eran reconocidas modelos y personajes de la sociedad y hoy cantantes, actrices, influencers o jóvenes “royals”. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!