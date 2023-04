Algo prestado y algo de tendencia: el look de entretiempo de la princesa Leonor en Chinchón La hija de los Reyes ha lucido un chaleco de doña Letizia y los 'mules' planos que se llevan esta primavera

Junto con Navidad, la Semana Santa es una de las épocas más familiares de todo el año, y quien la está viviendo así es la princesa Leonor, que además disfruta de sus vacaciones escolares hasta el 16 de abril, cuando retome sus clases en Gales. Y entre los planes que la Familia Real ha organizado para estos días, solo uno ha trascendido a la prensa: anoche asistían a la pasión viviente de Chinchón, Fiesta de Interés Turístico Nacional que este año cumple 60 años. Para la ocasión, la heredera escogió un look de entretiempo formal pero muy cómodo que incluye un chaleco de doña Letizia y adelanta uno de los calzados que será pronto supertendencia, los mules planos.

Un chaleco de la Reina

No es raro que la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, acudan al vestidor de su madre para completar sus looks. Y también sucede a la inversa: doña Letizia, en ocasiones, pide prestadas prendas a sus hijas. En esta visita familiar a la Semana Santa de Chinchón, ha sido la mayor de las hijas quien ha querido lucir una pieza de la Reina. Se trata de un chaleco confeccionado en paño gris claro, de la firma Roberto Verino, que doña Letizia estrenaba el pasado enero en una reunión de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Si ella lo llevó a juego con un pantalón sastre del mismo tono, un suéter básico y zapatos de tacón grueso, logrando un look de trabajo muy adecuado, la Princesa le ha ha dado un aire más desenfadado gracias a un pantalón blanco de silueta recta y bajo desflecado.

Los 'mules' cómodos que se van a llevar

Esta última pieza -también de plena tendencia- solo permitía ver parte del calzado escogido por Leonor, pero se adivina que son unos originales zapatos destalonados y acabados en punta. Es un accesorio que vamos a ver mucho tanto en las tiendas como en las calles estas próximas semanas, a medida que aumenten las temperaturas y dejemos botines y zapatos cerrados el fondo del armario. Y es que es una opción perfecta para todas las semanas de entretiempo y sea cual sea el plan, desde una reunión de trabajo hasta una salida familiar como la que los Reyes y sus dos hijas han protagonizado esta Semana Santa.

Maquillaje sutil y pelo ultra brillante

Además de su estilismo, lo que llama la atención de la Princesa en esta aparición pública es su preciosa melena brillante y más oscura que en ocasiones anteriores. Tal vez sea este un efecto de los meses de invierno, tras los cuales solemos tener el cabello de un tono más apagado que en verano, o una decisión meditada por parte de Leonor: no hacerse mechas muy claras buscando una imagen absolutamente natural. También su suave maquillaje sigue esta línea, la naturalidad, aunque se intuye el uso de iluminador en pómulos, bajo el arco de la ceja y en la punta de la nariz; una técnica perfecta que, quizá como el chaleco, la Princesa haya heredado de doña Letizia.