La verdad sobre cómo hace el cambio de armario una estilista

"Yo no hago cambio de armario". Así de tajante responde la estilista Pilar Lara cuando le preguntamos cómo reordena su ropa al llegar la primavera. Con una sola frase, termina con todas las esperanzas que teníamos depositadas en su conocimiento experto para organizar (bien) nuestra ropa de la temporada. ¿O no? Lo cierto es que Pilar, como tantas otras profesionales de la moda, apuesta por el armario cápsula, una selección de prendas esenciales que pueden utilizarse durante todo el año. De ahí que no necesite hacer el cambio de temporada. Sin embargo, sí que nos revela algunas claves interesantes que nos ayudarán a vestir bien sea la estación que sea.

¿Cuáles son las prendas que permanecen en tu armario durante todo el año? ¿Qué criterio sigues para escogerlas?

Lo cierto es que yo no hago cambio de armario, así que mantengo toda la ropa aunque cambie la temporada. Lo que sí hago es limpieza de armario dos veces al año y aprovecho para ordenar la ropa. Vacío el armario, lo limpio bien y lo organizo según la estación. En primavera, por ejemplo, dejo al fondo las prendas más gruesas y delante, más a la vista, aquellas de algodón o más ligeras. Creo que es súper importante tener toda la ropa en un armario porque te puedes poner cualquier cosa en cualquier momento. Yo no tengo mucha ropa y la distribuyo en dos armarios: en uno guardo los abrigos, el calzado y los bolsos; y en el otro, la ropa normal.

Si no sigues las estaciones, ¿cuando renuevas tu ropa?

Cuando no me he puesto una prenda en un par de temporadas o no me vale, la reciclo, la arreglo o se la doy a alguien. Creo que eso de "no me cabe pero voy a guardarla para cuando adelgace" es irreal porque cuando cambias de peso, quieres ropa nueva, que se lleve en ese momento. De lo que nunca me deshago son prendas que me traen buenos recuerdos, como el vestido que me encantaba cuando era adolescente, una camisa con la que me veía súper guapa o un pieza de muy buena calidad. Hay como cuatro o cinco cosas de esas que voy guardando aunque no me las ponga, ¡no puedo tirarlo!

¿Cuáles son las primeras prendas de primavera que aconsejas sacar del fondo del armario?

Los jerséis de algodón, las gabardinas, los abrigos ligeros y las sandalias. Eso es lo primero que saco cada temporada en primavera.

¿Cómo guardas los jerséis de lana o cashmere para que no se estropeen?

Las prendas hay que almacenarlas siempre lavadas. El punto siempre debe guardarse doblado, jamás colgado porque se deforma. Normalmente incluyen sus propias bolsas de algodón para almacenarlos, pero si no tiene, puedes meterlo bien doblado en alguna que tengas. Y yo suelo guardalos junto a antipolillas o saquitos de algodón.

¿Cómo almacenas las botas o los botines para que no se estropeen?

Lo ideal es que estén limpios, hidratados y rellenos de papel de seda para que la piel no se estropee ni se cuartee. Yo no guardo el calzado tumbado, lo guardo siempre en vertical, aunque sea bota y botín. Intento buscar un espacio donde quepan de pie, todos juntitos, como si fuera una tienda.

¿Y los bolsos?

También deberían guardarse rellenos y dentro de una bolsa de tela para que no se estropeen. Es mejor colocarlos en vertical porque al final, si pones uno encima de otro, se pueden aplastar. Otra opción es guardar los más pequeños dentro de los grandes para que actúen como relleno, y yo los organizo por tipo: aquí los grandes, allá los de tela, aquellos de fiesta...

¿Cómo cuelgas los vestidos largos para que no se arruguen?

Utilizo la parte más alta del armario para que quepan bien de largo, y lo más importante es que uses la percha que necesita cada modelo. Si son vestidos muy finitos o de tirante, cuélgalos de la típica percha fina de la que no se resbala. En cambio, si el vestido es pesado, tienes que usar una percha más ancha que guarde bien la forma del hombro.

Además de todas esas claves, nuestra estilista elige las compras que no pueden faltarte esta primavera. Incorporando estas piezas a tu armario cápsula, vestirás bien toda la temporada. Palabra de profesional.

1. Un jersey bonito de algodón.

2. Bañadores o bikinis: siempre los renuevo porque se estropean mucho.

3. Unos vaqueros especiales: con rotos, desgastados... Que tenga un poco de gracia.

4. Una prenda lencera, ya sea un vestido, una blusa o un sujetador especial que puedes llevar debajo de transparencias...

5. Una blazer con hombreras en un color distinto al negro. Puede ser azul marino, gris... o más colorida, según sea tu estilo.

6. Una cesta como las que llevaba Jane Birkin.

7. Una sandalias de tiras que sean de verdad bonitas.