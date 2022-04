Haz el cambio de armario más rápido con los consejos de las expertas en orden

De todos los aspectos cíclicos de la moda, un cambio de armario malo y tardío quizá resulte el más adverso. Lo hacemos dos veces al año, y aun así, no aprendemos: su eterno retorno es tan ineludible como la rotación de temporadas. Así que esta vez te lo advertimos: el buen tiempo está a la vuelta de la esquina. Si quieres evitar el trauma bianual del entretiempo (sobrevivir un mes entero -quizá más- con las pocas camisetas de manga corta que guardaste todo el invierno en el ropero, combinadas con las benditas americanas), mentalízate y toma nota: tenemos todos los trucos para facilitar el trance, e incluso, sacarle partido.

Paso a paso

"Lo más importante es encontrar el momento perfecto", comienza a relatarnos Alicia Iglesias, considerada gurú del orden. "Y no me refiero a ese rato para hacerlo, sino al momento en que creas que lo vas a hacer bien, con calma, sin agobios... Y cuando lo tengas, ponte tu música preferida ¡y a por ello!". Ella es organizadora profesional y coach de organización, así que recomienda contratar los servicios de una profesional como ella para facilitar la labor. No la subestimes, esta asturiana sabe muy bien de lo que habla: 14 mudanzas por toda la geografía española le cambiaron la vida; lo creas o no, antes era superdesordenada.

Según la estilista Bianca Fuertes, el primer paso es "sacar del armario absolutamente todo lo que hay dentro". Esto nos ayudará a configurar una idea general de todo lo que tenemos y nos permitirá limpiar su interior antes de llenarlo de nuevo. Además, nos facilitará el siguiente paso: "Organizar toda la ropa por categorías bien definidas", nada de llenar las cajas según va saliendo. Aunque antes de pasar a su almacenamiento, es preciso "revisar las prendas que me pongo poco o nada", con el objetivo de descartarlas, y evitar ese limbo que entra y sale del armario sin llegar a ser usado. También, "valorar si tengo que arreglar o customizar algo". Y para que la misión se aun éxito, es fundamental ejecutarla con consciencia: "Tener presente mi estilo y necesidades durante todo el proceso", apunta.

'Mindfullness' de fondo de armario

Este último aspecto es el principal para la valenciana, que se adentró en la industria en 2011, y poco después se volcó en la moda ética y sostenible. "Tras un cambio de enfoque y nuevos proyectos en esa línea, en 2019 inicié Estilismo Consciente para poder divulgar sobre todo lo que he aprendido como profesional, consumidora y amante de la moda", y lo hace desde su cuenta @_estilismoconsciente.

"Algo que me ayuda a tomar consciencia de lo que tengo es tener espacios concretos para cada cosa; esto también me obliga a no acumular más de lo que puedo asumir y facilita que tome decisiones más rápidas", nos detalla Bianca. En su caso, lo guarda todo en diversas cajas y organizadores, siguiendo la misma clasificación en cada cambio de armario: "Recuerdos, que debe ser bastante pequeña; ropa que no voy a usar inmediatamente pero de la que no voy a deshacerme porque me sirve como reposición (camisetas básicas, ropa interior, otro vestido negro...); prendas que han salido de mi armario pero que pueden volver en un tiempo (cuando las he aborrecido temporalmente pero las considero de mi estilo o, sencillamente, tengo dudas; piezas que tengo que reparar o customizar; y finalmente, ropa que quiero donar, intercambiar o vender".

Aprende a decir 'no'

Nuestra gurú del orden es tajante: "Si una prenda no te gusta o no te da seguridad, se elimina. Por mucho que se lleve o quieras a la persona que te la ha regalado, no te la vas a poner, así que se va. Y a la hora de comprarla, el mejor criterio es que tiene que empoderarte; si lo que te provoca es un 'sin más', no te la compres. Y, por supuesto, debes hacer un repaso mental de tu armario por si tienes una prenda similar que te haga el mismo servicio", recomienda la autora de El podcast de Alicia Iglesias.

Por su parte, Bianca Fuertes establece "dos grandes banderas rojas: si no la volverías a comprar o si su estado es mejorable y sin posibilidad de recuperarla". A partir de ahí, recomienda analizar la primera razón "para detectar si esto es un punto que se repite en tu patrón de compras. Es básico para no acabar frustrada con tu armario y que parezca que no acabas de dar con tu estilo. La estilista nos anima a plantearnos si, por ejemplo, no la comprarías de nuevo porque es incómoda, el color no te encanta, sientes que no te favorece por algo en concreto, si la mala calidad la ha trasformado de barata a cara... "Esto te ayudará a crear buen criterio para adquirir otras y aprenderás a asegurarte de que conoces tu estilo", añade.

Palabra de experta

Aunque parezca secundario, ambas destacan el valor de tener todas las perchas iguales y colocadas en el mismo sentido: "Te dará más sensación de orden una vez hayas acabado", explica Alicia Iglesias. Además, sugiere huir de un cambio de armario total: "Debemos retirar solo lo extremo: el invierno extremo (jerséis gordos de lana, pantalones de pana, forros polares...) y dejar el entretiempo, ¡y más ahora con el tiempo tan loco que tenemos!". Finalmente, insiste en la importancia de cambiar los complementos, "que suelen ocupar bastante espacio. Ahora hay que retirar los guantes, gorros, bufandas, sombreros... para dejar espacio a los trajes de baño, pareos, sombreros de paja...", nos cuenta esta organizadora profesional.

¿Y cómo logramos conservar el orden toda la temporada? ¿Existe un truco para que el próximo cambio de armario sea más sencillo? Bianca Fuertes nos aconseja ir cumpliendo pequeños retos durante los próximos meses. "Por ejemplo, durante un par semanas o un mes, separa la ropa que te pones más a menudo en una parte del armario. Es curioso que en realidad no usamos ni el 50% de nuestro armario, pero seguimos comprando y acumulando. Puedes ir revisando las prendas que van quedando en el extremo 'sin uso' para decidir si quieres que se queden".

Alicia Iglesias coincide plenamente, y añade: "A partir de ahora, no acumules y compra con conciencia". Quizá más importante que el cambio de armario sea modificar nuestra relación con la ropa. Ya sabes: temporada nueva, vida nueva. Y a disfrutar de la moda.