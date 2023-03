La princesa de Gales estrena un traje victoriano y recupera el histórico broche de su suegra

La princesa de Gales ha acudido de la mano de su marido, el príncipe Guillermo, al servicio religioso en honor al día de la Commonwealth, una cita emblemática celebrada en la Abadía de Westminster donde que también hemos visto al rey Carlos II, entre otros miembros de alto rango de la Familia Real Británica. Como de costumbre, Kate Middleton nos ha cautivado con su look, con el que ha seguido una fórmula de estilo infalible, repleta de guiños a Diana de Gales e incluso, a la reina Camilla.

Un traje victoriano de flores para el día de la Commonwealth

Una vez más, ha optado por vestir de azul en el servicio religioso anual, motivada por este traje de dos piezas con brocado de tipo Ottoman,de la firma londinense Erdem, que se inspiró en el mobiliario de la Inglaterra victoriana, del siglo XIX, para realizar las prendas de esta línea. El conjunto de Kate compone de una chaqueta con silueta péplum, ceñida perfectamente a su cintura, y una falda midi acampanada.

Sus accesorios, entre los que encontramos un bolso de mano tipo sobre, de Emmy London, y unos salones de Gianvito Rossi, están confeccionados con ante de la misma tonalidad de azul marino y se acoplan al estilismo sin romper con la paleta cromática del traje. No es algo nuevo para Kate, ya que los looks monocromáticos son una de sus claves para lucir elegante (y más alta) sin invertir demasiado esfuerzo.

El conjunto de Kate pertenece a la colección Pre-Fall 2023 de Erdem, firma reconocida por sus femeninas creaciones florales, como estas que la nuera de Carlos de Inglaterra ha elegido para el servicio en homenaje a la Mancomunidad de Naciones. En el catálogo, muestran una combinación más moderna e innovadora, con un cinturón grueso de hebilla dorada y zapatos masculinos que le dan una apariencia muy cañera, radicalmente distinta de la que transmite la Princesa.

Una pamela de ante azul con el broche 'Príncipe de Gales'

Más allá de los complementos antes mencionados, resalta su precioso tocado de pamela con ala ancha y lazada, con el que Kate consigue elevar el look instantáneamente. No osbtante, el punto fuerte en este aspecto son las joyas de la princesa de Gales. ¿Te fijaste en el que reposa soobre su chaqueta? En 1863, la organización Ladies of North Wales obsequió a Alexandra este colgante tras contraer matrimonio con el príncipe Eduardo VII del Reino Unido.

Este fue heredado por la reina María de Teck y, después, por la Reina Madre Isabel, quien finalmente se lo regaló a Diana de Gales. Recientemente, era Camilla de Cornualles quien lo llevaba en las solapas de sus trajes, pero desde la muerte de Isabel II, el broche bautizado como 'Príncipe de Gales' le pertenece a la mujer del príncipe Guillermo.

La pieza consiste de un óvalo de 18 diamantes de talla brillante acentuados con pequeñas esmeraldas, que rodea las plumas de avestruz del emblema Príncipe de Gales. Estas plumas también están engastadas con diamantes y se sitúan sobre un pergamino con el lema "Ich Dien", que se traduce del alemán a "Yo sirvo".

En vista de la discreción que engloba su look, Kate ha retirado del broche el colgante de esmeralda cabujón desmontable que sí le vimos cuando lo lució por primera vez, en noviembre de 2022, escasas semanas después de haber heredado el título de princesa de Gales.

Los pendientes de zafiro de Diana de Gales

De cara a casi todos los eventos en los que se decanta por las distintas tonalidades de azul, desde el brillante cobalto al sobrio azul marino que vemos esta tarde, la Princesa aprovechó la oportunidad de sacar de su joyero el set de diamantes y zafiros que pertenecía a Diana de Gales, un regalo de bodas que le hizo el Príncipe Heredero de Arabia Saudita en 1985 para ir a juego con el anillo de compromiso que Carlos de Inglaterra le había ofrecido, el mismo que actualmente ostenta Kate.

Hace precisamente un año, en esta misma cita religiosa, la mujer del príncipe Guillermo también escogió estos pendientes colgantes de diamantes y zafiros, ratificando su condición de aliados infalibles cuando el protocolo la inclina a vestir de azul.