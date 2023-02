El look 'binomio' de doña Letizia con una nueva blusa blanca y falda cruzada La Reina ha apostado por la sobriedad en sus últimos compromisos de esta segunda jornada en Angola

Los Reyes se encuentran inmersos en la segunda jornada de su viaje de Estado a Angola, que comenzó este lunes por la tarde con una ceremonia de bienvenida en la que doña Letizia vistió un look de seda rosa pastel de lo más veraniego. El agradable clima de la capital angoleña en estos meses del año ha permitido a la Reina apostar por algunas de sus piezas estivales más favorecedoras, como demostró esta mañana en el recibimiento oficial en el Palacio Presidencial con un vestido de lunares sevillano. Y es que no ha faltado el toque español en esta visita a África. Esta tarde, en la sede del Banco Económico, ha presidido la inauguración de la exposición de Joan Miró titulada El cántico del Sol y las maravillas acrostáticas y concluirá el día con una recepción a la Colectividad española residente en Angola.

VER GALERÍA

- La Reina apuesta por la comodidad para viajar a Angola: básicos invernales y tacón ancho

Los básicos 'wrap' de la reina Letizia en su segunda jornada en Angola

Para su visita, la Reina ha estrenado un conjunto bicolor ideal para eventos de noche o citas de trabajo formales, compuesto por una blusa blanca cruzada y una falda midi negra del mismo corte, dejando claro que, si bien dio el pistoletazo de salida al viaje con un look de tono rosa pastel, hay lugar en su maleta para los tonos neutros y sobrios. La camisa muestra un escote pico tan sutil que resulta sumamente apropiado, a la vez que rejuvenecedor, de cara al encuentro, y realza la silueta de doña Letizia a la altura de la cintura, donde se encuentra con el llamativo cinturón con lazada de la falda.

VER GALERÍA

El formato wrap de esta pieza es responsable de que, en su parte frontal, culmine justo al nivel de las rodillas y dé la impresión de ser más larga si es vista desde atrás. El look no es innovador, pero sí un acierto, ya que ambas prendas -ligeramente holgadas y muy fáciles de combinar por separado- se ciñen perfectamente a la silueta de la Reina, haciendo énfasis en la cintura para crear un efecto de 'reloj de arena'.

Tampoco hemos visto sorpresa alguna en su elección de complementos, pues se ha decantado por sus salones slingback negros, de Carolina Herrera, un diseño que posee en más de seis colores distintos, y un clutch grande de sobre con aplique metálico dorado en su cierre, también de Carolina Herrera, que le hemos visto varias veces.

VER GALERÍA

Un look de trabajo que jamás le falla

Las prendas principales del tándem son nuevas incorporaciones a su vestidor, aunque ello no supone que es la primera vez que la mujer de Felipe VI apuesta por un estilismo similar. El binomio blanco y negro impera en sus looks de trabajo, así que no debe tomarnos desprevenidas si, por ejemplo, conjunta próximamente alguna de sus tantas camisas blancas con esta misma falda envolvente.

VER GALERÍA

VER GALERÍA