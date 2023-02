La Reina apuesta por la comodidad para viajar a Angola: básicos invernales y tacón ancho

La Reina nos dejó la pasada semana varios looks para el recuerdo, unas elecciones que iban definidas por prendas que ya eran conocidas en su vestidor y con las que ahorraba en moda al decidir reciclarlas. Por ejemplo, durante un par de audiencias en el Palacio de La Zarzuela, doña Letizia recuperó uno de los vestidos que más veces ha llevado, un diseño tipo pañuelo que se hizo viral en el día de su estreno allá por 2018. Un día después, recuperaba una falda plisada que, curiosamente, tardó tres años en llevar por primera vez. Y todo ello, sin olvidar su diseño con estampado príncipe de Gales que transformó con botas ajustadas. Hoy, la esposa de Felipe VI recupera su agenda institucional con un Viaje de Estado a la República de Angola (África).

Prendas para evitar el frío y un toque de color que lo cambia todo

El primer acto relacionado con este desplazamiento a tierras de África Central ha tenido lugar en el Pabellón de Estado de la Terminal T-4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Allí, los reyes de España han participado en una despedida oficial con honores. Para la ocasión antes de subirse al avión, doña Letizia ha querido que la comodidad se apoderara de su look. Y es más ha buscado igualmente resguardarse del bajas temperaturas que registra en este lunes la capital de España. En concreto, su estilismo está protagonizado por su abrigo negro tipo batín de Carolina Herrera que, sin duda, es un básico de invierno que se caracteriza por su versatilidad al ser muy fácil de combinar.

Dice 'adiós' a sus altos tacones

Aunque el abrigo podría hacer que el look de la Reina fuera muy sobrio debido a que, además, lo llevaba completamente cerrado ocultando el resto de prendas, doña Letizia realza su imagen al acompañarlo con un toque extra de color al incluir lo que parece ser un jersey de cuello elevado en vibrante color fucsia. Una apuesta que no solo le protege del frío sino que también sigue la tan demandada tendencia del Barbiecore.

ulmina su look con un pantalón también negro y unas botas de tacón ancho de Unisa, que aportan mayor comodidad a su pisada. Como joyas, rescata sus pendientes con forma de cañas de bambú, que comparte con la princesa Leonor; y no olvida su anillo de Coreterno, del que no se separa desde el pasado 6 de enero.