Kate estrena una chaqueta con lentejuelas que queda genial con vaqueros o minifalda

Ante la llegada de las fiestas navideñas, Kate Middleton nos está dejando looks para el recuerdo. Por ejemplo, el 15 de diciembre, la princesa de Gales protagonizaba un vídeo en el que aparecía decorando su árbol de Navidad. Para la ocasión, la esposa del príncipe Guillermo, a quien acaban de nombrar coronel de la Guardia Irlandesa, lucía un calentito jersey blanco con cenefas, cuello cisne y botones en los puños y los hombros. En concreto, se trataba de una creación de la firma Holland Cooper (modelo Fairisle, 239 euros). Pocas horas después, organizaba un concierto de villancicos en la Abadía de Westminster, acto en el que estuvo arropada por gran parte de su familia.

El último look prenavideño de Kate Middleton

Pero aquí no quedan los looks prenavideños de Kate Middleton. En las últimas horas, la princesa de Gales ha lanzado un vídeo en el que hace una introducción del programa televisivo Together at Christmas (Juntos en Navidad) que se emitirá en Nochebuena. Para la ocasión, la esposa del príncipe Guillermo, de 40 años, estrena una prenda que es muy festiva, pero que también en superfácil de combinar para conseguir con ella estilismos muy diferentes.

Como en las imágenes compartidas a través de su perfil social solo podemos verla de cintura para arriba, la prenda que domina su look es una nueva chaqueta. Se trata de un blazer corto que está confeccionado en tejido de punto negro con lentejuelas para conseguir un acabado brillante, detalle que no ha pasado desapercibido para sus seguidores, pues no han dudado en realzarlo en sus comentarios. Por otro lado, esta creación tiene un cordón trenzado y dorado que se dispone a modo de ribete y también unos botones de strass en los bolsillos y el frontal.

Dos formas diferentes de combinar esta chaqueta con lentejuelas

Para encontrar este estreno, hay que echar un vistazo a las prendas de temporada de Self-Portrait, firma establecida en Londres que lanzó en 2013 la diseñadora de origen malasio Han Chong. Con un precio de 500 euros, la marca propone varias formas de combinar esta prenda que define como “atemporal”. Por un lado, podemos verla junto con una minifalda a juego y, por otro, con unos vaqueros rectos y tobilleros. El efecto que se consigue con cada combinación es tan diferente, como favorecedora.

