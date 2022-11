Hablamos con Peris Costumes, la empresa española que viste a 'La casa del dragón' y 'Los Bridgerton'

Fue en 1856, en Valencia, cuando Ramón Peris y su familia deciden crear Peris Costumes, una sastrería que nace con el objetivo de crear trajes para cine y teatro. A lo largo de estos más de tres lustros, se han convertido en una auténtica referencia no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, participando en tantas ficciones exitosas que casi cuesta más encontrar una en la que no hayan colaborado que viceversa. Desde Los Bridgerton hasta The Crown, La casa del dragón, Élite, Emily in Paris, Los anillos del poder... en todas ellas pueden verse estilismos confeccionados por esta empresa. Sin duda, el auge de las plataformas de streaming en los últimos años ha provocado que aumenten su producción y su trabajo de manera exponencial, recreando vestuario de todo tipo de épocas y lugares, incluso algunos inventados. Hablamos con Myriam Wais, su responsable de Comunicación, quien nos explica exactamente en qué consiste la labor de Peris Costumes y cómo han llegado a trabajar de la mano de series y películas tan famosas en el mundo entero.

VER GALERÍA

- Cómo nace Peris Costumes?

La historia de Peris comienza en 1856 en Valencia de la mano de Ramón Peris y familia. Una travesía de más de 150 años de historia en la que pasado y presente se encuentran en torno a los éxitos mas importantes del cine teatro y TV. En 2013 Javier Toledo llega a Peris Costumes coincidiendo con el auge de las series y la televisión por cable, que aumentó la demanda de servicio de Peris Costumes de forma exponencial. Javier como nuevo CEO en Peris Costumes generó en la compañía una nueva forma de trabajar, dando rumbo a un cambio estratégico siguiendo su visión de hombre de negocios.

- ¿Qué creéis que es lo más bonito y lo más difícil de esta labor?

Peris es en este momento la compañía más grande del mundo dedicada al alquiler y confección de vestuario para cine, series, TV y Teatro. Tenemos la suerte de participar en las producciones mas punteras del momento de todas las plataformas. Lo bonito e interesante es conocer a diferentes equipos de expertos en vestuario escénico que acuden a nosotros de distintos lugares del mundo para trabajar en proyectos de todo tipo de épocas y procedencia.

- ¿Están cambiando las series del momento nuestra forma de vestir?

VER GALERÍA

- ¿Cómo conseguís llegar a producciones tan potentes? ¿Os contactan directamente los directores de vestuario o cómo funciona?

A pesar de que no lo parece el sector de vestuario para la industria audiovisual no es tan grande. Cuando un figurinista se embarca en un proyecto de determinada época sabe cuales son las casas de vestuario que tienen las mejores piezas del periodo que necesita. En este momento nuestro stock con más de 10 millones de piezas y nuestros servicios de sastrería, modistería, taller de cuero, fabrica de calzado, joyería, ambientación de tejidos, y la reciente incorporación a nuestro grupo de Peris Digital nos convierte en un proveedor muy interesante para cualquier tipo de producción.

- Uno de vuestros trabajos más recientes es la chaqueta de flecos que lleva el personaje de Miguel Bosé en la serie Bosé, que acaba de estrenarse. ¿Cómo se ideó este modelo?

Nuestro trabajo es confeccionar las piezas que nos solicita el figurinista de cada producción. Nosotros nunca diseñamos, ese es el trabajo del diseñador de vestuario, que elige las piezas y crea definiendo la paleta de colores y lo que quiere transmitir con cada estilismo. En el caso de la serie Bosé, la figurinista Elena de Lorenzo nos encargó la pieza que mencionas y que se confección en nuestro taller de Guarnicionería, donde trabajan el cuero de forma artesanal con diferentes técnicas.

VER GALERÍA

- ¿Qué es más complicado, recrear looks de épocas y lugares reales como en la serie Bosé, donde tenéis más referencias, o crear nuevas estéticas para universos de fantasía como Los anillos de Poder o Black Adam?

Teniendo en cuenta que en Peris no diseñamos vestuario sino que trabajamos atendiendo los requerimientos de los figurinistas que acuden a nosotros con sus diseños, fotos de referencia y moodboards, decimos que cada trabajo tiene su complicación en el caso de Bosé o cualquier biopic los figurinistas cuentan con documentación, fotografías, videos... todo este material permite que actualmente se pueda conocer en profundidad el vestuario de los personajes.

Cuando se trata de un personaje histórico, los figurinistas cuentan con material de documentación, cuadros, esculturas... En los personajes de fantasía, el figurinista tiene la capacidad de crear, elegir e intuir que hará creíble la historia y el personaje. Cuál es el momento adecuado para usar una prenda u otra, distinguir si el complemento se adapta o no a una escena o qué tipo de tejido emplear a la hora de confeccionar.

- ¿Dónde adquirís tejidos, bordados y abalorios tan especiales para vuestras piezas?

Para la confección ofrecemos a los proyectos nuestro stock de tejidos. Tenemos más de 1000 metros cuadrados de almacén con una amplia gama de telas: algodones, linos, terciopelos, sedas, lanas y telas estampadas de los mejores proveedores del mundo. Brocados tradicionales, satenes estampados para decoración, algodones y popelín de camisas, y una gran selección de botones, cintas, galones y todo tipo de material de mercería que proviene de distintos rincones del mundo. Todos estos materiales no solo se utilizan para confeccionar vestuario, sino que en algunas ocasiones nos lo solicitan los departamentos de arte para crear distintos decorados y ambientación.

VER GALERÍA

- El estilo regencycore de series como Los Bridgerton o The Gilded Age, en las que también habéis participado, hizo que aumentara el furor por los vestidos de corte imperio, los tonos pastel y las perlas. ¿Creéis que realmente el vestuario de series y películas puede influir posteriormente en la forma de vestir de la gente?

Con el cine y luego las series, la moda alcanzó una nueva dimensión, las personas se inspiran y quieren verse igual de glamurosos que sus personajes preferidos de la pantalla. El término regencycore indica la nueva preferencia por la moda de la época de la Regencia inglesa, donde encontramos peinados elaborados, vestidos de corte imperio, guantes largos, corsés y tocados y abalorios de plumas y perlas. El impacto global y creciente de Los Bridgerton está provocando un gran aumento de las ventas y de la popularidad de las marcas que consiguen colar algunas de sus prendas en la ficción del momento. Estamos agradecidos de haber participado en la serie desde la primer temporada, estamos deseando ver el estreno de la tercera temporada, estamos convencidos que no os defraudará.

Gracias a Los Bridgerton, los chalecos, los pañuelos anudados al cuello al estilo Lord Byron, los brocados y el terciopelo también han experimentado un repunte en ventas . Lo mismo ocurre con los vestidos con corsé, o los vestidos de corte imperio. El regencycore incluye, entre otras cosas, el lujo, agradecemos ver la opulencia, la elegancia y la sofisticación.

VER GALERÍA

- ¿Qué ocurre con vuestros diseños tras los rodajes? ¿Alguna vez se reutilizan enteros o por partes en distintas producciones?

Tras los rodajes el vestuario que hemos alquilado a un proyecto o vuelve a nuestros almacenes donde se limpia y acondiciona para que esté listo para vestir una nueva historia. En algunos casos cuando el traje esta muy marcado por el ultimo personaje que lo utilizó y es fácilmente reconocible en pantalla, el figurinista nos pide personalizarlo de alguna forma lo modifiquemos para que pueda usarse en otra producción, agregándole una decoración diferente en el cuello, las mangas o algún detalle que cambia la prenda.

- Echando un vistazo a vuestra hemeroteca, resulta difícil pensar en una superproducción en la que no hayáis participado. ¿Qué sueño os queda por cumplir?

Estamos orgullos de poder cerrar este año con algo más de 1000 proyectos que han llevado nuestro vestuario. Hemos tenido la suerte de participar en La casa del Dragón, Los anillos del Poder, Warrior Nuns, Black Adam, Dune, La Sagrada Familia, La Emperatriz, Corsagge, Modelo77, Irati, 1899, Voy a pasármelo bien y muchos títulos más, y algunos que aun no se han estrenado. Nuestra meta es seguir trabajando y vistiendo historias, nuevos desafíos que nos hagan viajar a distintas épocas y lugares.