Los fascinantes botones-joya de Felipe VI, un regalo de bodas que vemos 18 años después

El pasado viernes 4 de noviembre de 2022, los reyes de España no se quisieron perder la celebración del 175º aniversario del Círculo del Liceo en Barcelona. Allí, doña Letizia acaparó gran atención por su elegante imagen, ya que para este señalado acto (que aconteció una semana después de participar en los Premios Princesa de Asturias) rescató un vestido azul tinta de gala que estrenó años atrás en Reino Unido, viaje en el que tuvo uno de sus históricos encuentros con la reina Isabel II. Sin embargo, y centrándonos en términos de moda, hubo un detalle sorprendente en la velada y, curiosamente, ella no fue la protagonista del mismo.

VER GALERÍA

Unos botones que marcaban la diferencia

Durante esta gala barcelonesa, el rey Felipe VI estaba elegantísimo con un esmoquin y pajarita en color negro. Sin embargo, había un detalle que hacía que su imagen no solo fuera muy innovadora, sino lujosa. Para la ocasión, el monarca español acompañó su camisa blanca de unos botones de colores. Sin embargo, más allá de buscar un contraste cromático, este quiso recuperar unas piezas impresionantes de joyería que recibió como regalo de bodas hace 18 años por parte del príncipe (y gemólogo) Dimitri, primo lejano e hijo del último rey de Yugoslavia, Alejandro.

VER GALERÍA

En concreto, y como precisan en el perfil social de Spanish Royal Jewels, se trata de unos accesorios que están confeccionados en “oro amarillo e incluyen dos amatistas, dos topacios azules, dos peridotos y dos critrinos (facetados), así como dos zafiros, dos esmeraldas y dos rubíes (cabujón) y dos diamantes”. Creaciones que se acompañan de dos gemelos. Además, pertenecen a la colección The New Look of Chic y, como conjunto, tienen un valor de 10.500 euros.

VER GALERÍA

La declaración del príncipe Dimitri

“El conjunto que lleva el rey Felipe fue un regalo de bodas mío. No son nuevos”, precisa a ¡HOLA! el príncipe Dimitri que tiene diseña una colección de joyas fascinantes. De hecho, en la Casa Real española ni los botones ni los gemelos son las únicas piezas que llevan su sello. De hecho, con motivo del enlace del rey y doña Letizia en 2004, este también obsequió a la novia con unos pendientes de diamantes y oro blanco con forma de lágrima.

VER GALERÍA

Y por si fuera poco, unos de los pendientes más llamativos que tiene doña Letizia en su joyero son de él. En concreto, hablamos de las piezas Estrella Polar con 30 diamantes y 4 perlas cultivadas que llevó la actual reina de España en el 40º cumpleaños de Guillermo de Holanda en 2007. Posteriormente, y esperando que vuelva a reciclarlos, los recuperó en el 70º aniversario de don Juan Carlos en El Palacio de El Pardo en 2008. Estas piezas fueron adquiridas por don Felipe como regalo para su esposa. Se tardo ocho años en confirmar la autoría de estos pendientes. De hecho, fue el propio autor quien lo hizo en una entrevista a un medio español.

VER GALERÍA