Kate Middleton manda un sentido mensaje con su nuevo vestido de lunares amarillos La Princesa de Gales ha visitado un centro de ayuda para refugiados ucranianos, a quienes ha querido homenajear con su look

La Princesa de Gales ha visitado esta mañana un centro comunitario en Reading, donde residen decenas de refugiados ucranianos desplazados por la guerra. Su comparecencia no es casual, pues en paralelo se notificó a los medios británicos que la Fundación Real del Príncipe y la Princesa de Gales convocó una mesa redonda la pasada semana para ofrecer apoyo a la campaña de salud mental de la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, con quien Kate se reunió inicialmente en octubre. Es por ello que no ha dejado pasar la oportunidad de hacer un guiño a su país como ella mejor sabe: a través de su look.

Un look clásico de abrigo cámel con mensaje a Ucrania

En vista de la seriedad del encuentro, en el que -según relatan los diarios locales- la Princesa de Gales ha estado sumamente conmovida, la misma ha optado por un estilismo discreto compuesto por básicos elegantes. Aun así, ha conseguido una forma astuta de homenajear con su look a las víctimas de la guerra sin necesidad de ser la protagonista en esta cita. En lugar de conjuntar su abrigo cámel de lana con solapas anchas, de Max&Co. con algún vistoso conjunto que emulase los tonos brillantes de la bandera ucraniana, Kate ha estrenado un vestido sobrio en tonalidades más oscuras.

El vestido en cuestión lo firma el sello británico L.K. Bennet. Es un diseño de tejido fluido con estampado de lunares amarillo ocre y fondo azul marino que consta de un cuello camisero, cierre clásico de botones, mangas largas, una falda acampanada con pliegues y un falso cinturón del mismo color azul que resalta la figura de la princesa. Si bien se encuentra agotado en la mayoría de tallas que ofrece, aún puedes conseguirlo en la web de la marca por 420 euros.

Más allá de su anillo de compromiso, que conecta por el azul del zafiro con el vestido, Kate ha mantenido esta estética sobria en lo que respecta al resto de complementos: unos salones azul marino de ante, un bolso de mano acolchado confeccionado en piel al tono y sus pendientes de finos aros dorados con perlas Annoushka, firmados por Kiki McDonough.

No es la primera vez que la princesa se muestra solidaria con Ucrania por medio de su ropa. En marzo de 2022, cuando apenas estallaba el conflicto con Rusia, Kate no tardó en posicionarse. Visitó, junto con el príncipe Guillermo, el Centro Cultural de Ucrania en Londres, donde mandó un mensaje menos camuflado que el que reseñamos esta mañana. Se decantó por un jersey corto de punto teñido del color azul de la bandera de Ucrania. Por si este guiño no fuera lo suficientemente potente, le sumó un pin con la mencionada insignia y un corazón.