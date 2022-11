Quién es Steven Meisel, el icónico fotógrafo de moda al que Marta Ortega dedica su nueva exposición

Marta Ortega es una apasionada de la fotografía. Las campañas de Zara pueden servir como evidencia, ya que en los últimos años, el gigante de Inditex ha reclutado a los mejores del sector para inmortalizar sus novedades. El pasado año, la Presidenta de Inditex trasladó a la flor y nata de la moda al Muelle de Batería de A Coruña para la presentación de una exposición en homenaje al fallecido Peter Lindbergh, encargado además de retratar la boda de Marta con Carlos Torretta. Esta semana, la empresaria inaugura una nueva muestra, organizada por su Fundación MOP, dedicada a otro artista muy querido, el fotógrafo de moda Steven Meisel (Nueva York, 1954) en un evento que promete congregar en el mismo recinto gallego a los grandes nombres del modelaje y el diseño.

VER GALERÍA

MEISEL 93, la nueva muestra organizada por Marta Ortega

La exposición es un recorrido de más de un centenar de retratos que datan únicamente del año 1993, período en el que llegó a fotografiar 28 portadas de la revista Vogue y más de 100 de editoriales de moda. Desde el 19 de noviembre hasta el 1 de mayo de 2023, la muestra MEISEL 93 permanecerá abierta al público general en el Muelle de Batería de A Coruña, pero este miércoles, son los invitados de honor de Marta Ortega, entre los que figuran modelos de renombre, fotógrafos y diseñadores internacionales, quienes podrán ver en primicia la instalación.

VER GALERÍA

Ya se encuentran en Galicia las supermodelos Irina Shayk, Karlie Kloss, Christie Turlington y Naomi Campbell, un grupo que pertenece a distintas generaciones y, aun así, ha pasado por el objetivo de Meisel más de una vez a lo largo de su carrera. Las dos últimas, de hecho, protagonizan algunas de las fotografías expuestas en la selección, pues durante la década de los 90, no había desfile en el que ellas no estuvieran ni firma de lujo que no quisiera colaborar con él. El sello español en esta velada lo aportan Eugenia Silva, que ha llegado esta mañana a la ciudad norteña, y Jon Kortajarena, modelos y también amigos cercanos de la Presidenta de Inditex.

VER GALERÍA

El fotógrafo que descubrió a las grandes supermodelos

En su juventud, se graduó de la prestigiosa Nueva Escuela de Diseño Parsons y rápidamente consiguió trabajo como ilustrador en la casa de modas Halston, pero no imaginaba entonces que su destino se encontraba detrás del lente de la cámara. Pronto se aventuró a capturar instantáneas de jóvenes modelos emergentes con su Polaroid y llamó la atención de cabeceras como Women's Wear Daily o Seventeen, pero fue su estatus de protegido de las editoras Franca Sozzani (Vogue Italia) y Anna Wintour (Vogue Estados Unidos) lo que finalmente catapultaría a Meisel en la industria editorial, desencadenando incontables colaboraciones que se extienden hasta nuestros días.

VER GALERÍA

Y es que el nativo de Nueva York tiene un ojo privilegiado: Jonathan Anderson acudió a él para redefinir la imagen de Loewe y, por si fuera poco, ha sido señalado como el descubridor de top models de la talla de Coco Rocha o Karen Elson, la fogosa pelirroja de la década de los 90 que también hará acto de presencia en esta inauguración. Las marcas de lujo lo adoran, pero también los iconos del mundo de la cultura: además de haber fotografiado a Barbra Streisand y Twiggy, es autor del polémico libro Sex (1992), protagonizado por Madonna. En 2017, Meisel realizó una campaña para Zara, la primera de una marca de fast fashion en su portafolio, y podemos decir que el resto es historia.

VER GALERÍA