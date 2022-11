Shakira posa muy seductora en su nuevo proyecto de moda

Sin duda, Shakira está de plena actualidad y por diversas razones. Por un lado, la cantante colombiana está batiendo récords con su canción Monotonía. Por otro, vive un momento agridulce tras anunciar su separación con el futbolista Gerard Piqué y conseguir firmar un acuerdo para la custodia de sus hijos. Además, a esto, se unen los días tensos vividos tras ser ingresado su padre, William Mebarak, en la clínica Teknon-Quirón de Barcelona. Afortunadamente, ya ha recibido el alta hospitalaria. Pero esto no es todo, pues la estrella de la canción acaba de dar un giro profesional y nos muestra su faceta como modelo, en concreto, para las próximas fechas navideñas.

Junta a Burna Boy para Burberry

Frente al objetivo del visionario TORSO, Shakira protagoniza junto al cantante y productor nigeriano Burna Boy la campaña Holiday de la casa Burberry, la cual han bautizado con el título de The Night Before (“una celebración de la emoción y la anticipación de los preparativos festivos”). Tanto en vídeo como en fotografía, la exitosa colombiana nos muestra dos imágenes de ella misma muy diferentes. De este modo, podemos verla con su look más British en el que predomina el estampado de cuadros tartán y como prenda de abrigo una gabardina.

Su faceta más seductora llega cuando posa con un vestido transparente cuajado de cristales con forma de hoja de roble y logos. “❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥”, comenta Naomi Campbell ante esta imagen que Shakira ha querido compartir en su perfil social. Por su parte, el hasta el pasado mes de septiembre director creativo de la firma, Riccardo Tisci, también ha querido recoger este trabajo en su red social, el cual supone su última campaña para Burberry. En su caso, ha publicado el vídeo de la misma en el que podemos ver a Shakira bajo una lluvia de complementos, entre los que se encuentra un anillo con la palabra ‘Love’ (‘Amor’) que se adapta en su dedo meñique.

