Eugenia Silva, confesiones entre diamantes: 'Cada vez que voy al vestidor de mi suegra me derrito'

No necesita presentación. Eugenia Silva, una de nuestras supermodelos más internacionales, no solo ha trabajado con las firmas más prestigiosas del sector a lo largo y ancho del planeta, sino que también ha llevado su carrera un paso más allá desarrollando su faceta como empresaria detrás de las cámaras, potenciando el talento joven y dando visibilidad a nuevos nombres, motivo por el que recientemente se alzó con el Premio Talento Fashion 2022 por su compromiso con la moda. Además, la top es una de las mujeres más sofisticadas de nuestro país y ha convertido sus looks de invitada en auténtica fuente de inspiración, pero ¿cómo los elige?, ¿quiénes son sus referentes?, ¿qué tendencia no se pondría nunca? Nos damos cita con ella en el Consulado de Italia en Madrid con motivo de la fiesta de presentación de la nueva colección Diamonds de Rabat para contestar a todas estas incógnitas y descubrir sus secretos de estilo.

- Estás considerada una de las mujeres españolas más elegantes, pero ¿qué es para ti la elegancia?

Muchas gracias por el halago. Para mí la elegancia es el detalle que marca la diferencia en todos los ámbitos. No solo el físico, sino en todas las esferas. La elegancia es una línea muy fina relacionada con el buen gusto, educación y saber estar.

- Tus looks de invitada siempre son muy comentados y consigues formar parte de la lista de mejor vestidas en cada evento al que vas. ¿Cómo es el proceso de elegir ropa y accesorios para citas tan señaladas como una boda o una fiesta como la de hoy?

A la hora de elegir el estilismo, trabajo con mi equipo en que exista un discurso entre las prendas seleccionadas y el evento en sí. En este caso, el protagonismo es de las joyas y apostamos por un look minimalista donde brillaran las piezas de Rabat.

Mariana Picallo diseñó el vestido con Helena Mareque, que me lo hizo especialmente para la ocasión, y trabajamos en un color neutral para que luciesen las joyas.

- ¿Quiénes son los iconos FASHION de las 'celebs'?

- En tus estilismos no solo tiene importancia la ropa, sino que también son un claro ejemplo del poder transformador de un buen complemento. ¿Cuáles son tus preferidos para las grandes ocasiones?

Los accesorios terminan de construir todos mis estilismos. Me encantan las cadenas de eslabones de Rabat para el día a día y sus anillos o pendientes de diamante para mis eventos, me gusta jugar tanto en mi dia a dia como en grandes ocasiones,

la moda me divierte.

- Es innegable que inspiras a muchas mujeres con tus looks. ¿Quién te inspira a ti?

Me inspiran mujeres como Diana de Gales o Carolina de Mónaco. Además de mi suegra, la mujer más elegante que he conocido nunca.

- ¿Qué tiene que tener una joya para que te enamore a primera vista?

Me gustan las joyas con historia y que me inspiren un recuerdo, como la que me regaló Alfonso cuando nació mi primer hijo o la pulsera de Rabat que me regaló cuando nació Jerónimo.

- Más allá de su precio, la joyería suele tener una gran carga sentimental. ¿Cuál es tu pieza más valiosa?

Como os decía, las que me inspiren un recuerdo. Tengo mucho cariño a las piezas que me regalaron cuando nacieron Alfonso y Jerónimo. También herencias de mis abuelas, un reloj fabuloso de mi abuelo Pepe, al que nunca llegué a conocer...

- Te hemos visto en ocasiones con vestidos de tu suegra que son auténticas maravillas. ¿Hay alguna joya suya que te gustaría lucir en algún momento?

Mi suegra tiene maravillas ¡pero me conformo con que ahora me deje ponerme sus vestidos! Cada vez que voy a su vestidor me derrito, al joyero aún no me ha dejado entrar jajajajaz.

- Llevas varias temporadas siendo embajadora de Rabat. ¿Qué supone para ti representar a una casa española con tanta historia?

Estoy muy agradecida de poder acompañar a la familia Rabat desde hace años. En este momento vital me gusta trabajar con marcas con valores que me inspiren y una marca española, familiar, de hace décadas, lo hace y mucho. Todo lo hacen bien y con buen gusto, son un lujo.

- ¿Por qué crees que el ‘made in Spain’ ha conseguido llegar a ser tan potente fuera de nuestras fronteras? ¿Qué crees que aporta la moda española con respecto a la de fuera?

Aporta la esencia mediterránea, el amor por la artesanía, el Aura de nuestra gente y el respeto por la tradición y cultura. España parece que está de moda ahora, pero lleva de moda mucho tiempo, en cada década se descubre algo de nuestro país fuera.

- En cuestión de tendencias, ¿tienes alguna que nunca llevarías o piensas que nunca hay que decir ‘nunca’?

Nunca digas nunca.

- ¿Algún look de alfombra roja o evento que recuerdes con especial cariño? ¿Y alguno que no te volverías a poner?

Recuerdo con especial cariño el vestido que lucí este año de mi suegra para una boda de unos amigos, porque tengo fotos suyas con él y me encanta darle una segunda vida a un vestido tan ideal. También los de la alfombra roja de Venecia, por lo que significan: alta costura, joyas maravillosas de Rabat, los nervios, la excitación... Y sobre looks anteriores que no repetiría… ¡no os lo puedo desvelar que si no los buscáis! Jajajaja.