¿Quiénes son los iconos FASHION de las 'celebs'?

Loading the player...

Una velada única que reunió a grandes protagonistas de la industria y amigos de la publicación, con invitados muy especiales y looks para el recuerdo. Así fue la fiesta con motivo del décimo aniversario de la revista FASHION, un evento en el que, además, se entregaron los premios Talento Fashion 2022. Si algo no faltó en esta velada fue ¡moda! Y algunos de los invitados se han animado a revelarnos cuáles son sus iconos fashion. Eugenia Osborne, Juan Avellenada, Jorge Vázquez, Eugenia Silva o Nuria March han respondido a esta pregunta. Dale al play y no te lo pierdas.

-Estos son los nombres de la moda que han triunfado en los Premios Talento Fashion 2022

-Victoria de Marichalar derrocha glamour con un eléctrico vestido de plumas y joyas históricas