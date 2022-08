Eva Longoria demuestra que combinar leggings con americana también puede ser elegante

Cuando Eva Longoria pisa una alfombra roja, no duda nunca en subirse a unos zapatos de tacón que acompañen sus despampanantes vestidos de alta costura. Sin embargo, cuando se trata de sus particulares apuestas para el día a día, la actriz prefiere decantarse por looks más relajados en los que prime siempre la comodidad. Lo demostró con las sandalias planas con las que recorrió Marbella durante su paso este verano por nuestro país y lo ha vuelto a dejar claro con su última elección. La intérprete paseaba ayer por Nueva York dejándonos claro que también es una fiel seguidora de las tendencias del street style. Ella ha sido la última celebrity en apuntarse al estilo athleisure que conquista las calles con una fusión de prendas deportivas y de vestir que, inesperadamente, sienta así de bien.

Así posaba a las afueras de un hotel del Soho justo antes de meterse en un coche, con este conjunto tan práctico que perfectamente podría convertirse en el look de aeropuerto más estiloso. Cuando se trata de ir cómoda, Eva Longoria tiene muy claro que no hay nada mejor que apostar por la prenda deportiva imprescindible en cualquier armario que se precie: unos sencillos leggings largos en color negro. Una pieza que ha acompañado con unas zapatillas deportivas blancas y una camiseta, a juego con su gorra, en la que se puede leer 'Tequila Casa del Sol'. Y no, no se trata de ninguna firma de moda, sino del nombre de esta bebida prémium que la de Texas lanzó hace unos meses, adentrándose así en el mundo empresarial.

Para darle el toque elegante a estos básicos deportivos, la protagonista de Mujeres desesperadas ha recurrido a uno de los trucos de estilo más socorridos: encomendarse a una americana negra, una prenda atemporal capaz de transformar de la forma más rápida cualquier conjunto, adecuándolo a situaciones más formales. La suya, de manga tres cuartos, con solapas y bolsillos delanteros, tiene la longitud perfecta para que los leggings, en este caso, sí sienten bien.

Fiel defensora del normcore , la fórmula que repite a menudo

De la mano con la tendencia athleisure va el estilo unisex denominado normcore, uno de los favoritos de la actriz para confeccionar sus looks de calle. Ropa sin pretensiones y de carácter deportivo, como la que llevó en este conjunto monocromático en el que incluyó unos pantalones tipo jogger en color negro, a juego con con un jersey y un abrigo de paño. Unas zapatillas de plataforma se posicionaban como la alternativa preferida también en esta ocasión. Como Eva Longoria, también otras famosas como Hailey Bieber, Kendall Jenner o Kaia Gerber defienden esta forma de vestir que, cada día, cuenta con más adeptas.