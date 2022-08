La reina Letizia recupera los 'cut-outs' de su look más viral con un vestido de Mango Lo ha hecho a través de un diseño estampado con el que nos ha mostrado su imagen más juvenil

Tras cumplir con el tradicional posado familiar y diferentes compromisos de su agenda, este viernes la Familia Real quiso disfrutar de una relajada cena en Palma de Mallorca. Concretamente, en el restaurante Ola del Mar de Portitxol. A ella acudieron los reyes don Felipe y doña Letizia con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, así como Doña Sofía y su hermana, la princesa Irene de Grecia. Una cita en la que doña Letizia mostró una imagen rejuvenecida gracias a su elección estilística, en la que recuperó el detalle de las aberturas laterales de su look más comentado.

Aberturas laterales, el detalle que marca la diferencia

La Reina volvió a apostar por los estampados, como ya hiciera recientemente con su impactante vestido de escote bardot, esta vez en clave floral a través de un vestido blanco y negro de Mango (también disponible en negro) que tiene un precio de 39,99 euros y ya se encuentra agotado en la tienda online de la marca. La prenda, de tejido fluido, presenta un escote redondo sin mangas (detalle que permite apreciar los tonificados brazos de doña Letizia) y una falda ligeramente acampanada que se extiende hasta sus tobillos. Pero lo más llamativo son las aberturas laterales en la cintura, las cuales llevó por primera vez en Valencia con un vestido fusia de Cayro Woman que le valió el título de la Reina "más cool".

Sofía y Leonor con looks coordinados

Así, doña Letizia vuelve a mostrarnos su imagen más juvenil combinando el diseño con unas sandalias planas en color negro de Jack Rogers y llevando la melena suelta y lisa para un resultado más informal. Para rematar el look, el bolso de mano rosa y blanco confeccionado en la característica tela balear roba de llengües aportaba el toque rompedor al jugar con la mezcla de colores y estampados. Pieza que coordinaba su look con el de la princesa Leonor, quien escogió un bolso muy similar en tonos grises. La hija de doña Letizia lucía un vestido tie-dye de Babbaki con alpargatas negras que conectaba con el look de la infanta Sofía, quien apostó por un conjunto de falda y top estampados de Designers Society y alpargatas en color crema de Macarena Shoes.