¡Explosión floral! Máxima rescata su vestido caribeño y estrena pendientes 'geranio' La reina de Países Bajos acude a una gala en Ámsterdam con una prenda icónica de su vestidor que no veíamos desde 2013

Durante esta semana, hemos podido ver a Máxima participar en distintos actos durante su visita de Estado a Austria. Allí, la reina de Países Bajos nos mostró no solo una predilección por los looks con capa, sino que también nos deleitó con su imagen de más sofisticada y con joyas del siglo XIX. Tras este viaje, la agenda de compromisos no ha cesado para la esposa del rey Guillermo. De hecho, ayer mismo pudimos verla en dos eventos muy diferentes. Por la mañana, acudía a un taller de costura en el TextielMuseum, oportunidad que volvió a confirmar su gusto por la moda española al elegir un conjunto en punto que firmaba Zara. Por la tarde, y junto a su marido, estuvo en la gala que festejaba el 60º aniversario del Ballet Nacional Holandés. Oportunidad que demostró su imagen más vibrante con un estilismo que era toda una explosión floral.

El vestido tropical con el escote más favorecedor

Para esta cita con la danza, Máxima ha acertado al recuperar un vestido icónico de su armario pero que no veíamos desde hace 9 años. En concreto, se trata de un diseño con escote asimétrico (el que favorece a todas la tallas) y vibrante estampado exótico de flores multicolor, aves tropicales y detalles de paisley en blanco y negro. Firmado por el sello italiano Etro, la reina de Países Bajos lo estrenó durante un viaje al Caribe, concretamente, en un acto en Antillas el 18 de noviembre de 2013. ¡Inolvidable!

Nuevos pendientes de estilo floral

En cuanto al resto de piezas que Máxima incluye en su look, destacan especialmente sus nuevos pendientes. Del sello JAR, la reina de Países Bajos estrena unas piezas en oro de 18 quilates y aluminio que recrea las hojas de los geranios en color verde esmeralda y verde oliva. Respecto a su calzado, recupera sus sandalias Portofino 105 de Gianvito Rossi, un accesorio en ante negro con tira en el empeine y pulsera al tobillo que estrenó el 27 de septiembre de 2021. Culmina su estilismo, con un clutch de rafia en color verde y borlas de flecos a modo de adorno, de Isla (lo lució por primera y única vez hasta la fecha el 17 de octubre de 2019).