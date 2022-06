Máxima visita un taller de costura con un look de Zara y pendientes de madera La reina neerlandesa reitera su idilio con la moda española y los accesorios maximalistas

Se conoce a Máxima de Países Bajos por su llamativo estilo, a la par de las últimas tendencias, y parte de su agenda la dedica, por tanto, a visitar centros especializados en moda. Tras regresar de su maratón de looks por Austria, ha pasado este jueves en el taller del TextielMuseum, donde se dedican a elaborar cortinas bordadas que al instante llamaron su atención al punto de querer probar sus habilidades con la máquina. Tal aventura ha exigido absoluta comodidad, y no pudo haber escogido un estilismo más apropiado que su total look de punto de Zara.

VER GALERÍA

- Look estampados con zapatos españoles: Máxima y sus hijas dan la bienvenida al verano

Su look de punto made in Spain con pendientes a medida

La moda española es una de las preferencias de estilo de la reina Máxima. Desde sus alpargatas mediterráneas hasta sus incontables prendas sacadas de los catálogos de Inditex, la madre de las princesas Amalia, Alexia y Ariane no se cansa de adquirir creaciones hechas en nuestro país. En este caso, ha optado por rescatar un conjunto de vestido midi y chaqueta larga de punto que apenas había lucido una vez. Lo compró en Zara en el año 2020 por un valor de 39,95 euros por cada pieza.

VER GALERÍA

- Máxima abre el joyero real en Viena: tiara de perlas y un impresionante broche de diamantes

En cuanto a los accesorios, ha seguido la misma fórmula con la que acertó aquella primera vez, en el momento del estreno. Ha escogido unos pendientes artesanales de madera, elaborados por el estudio Hemmerle; un cinturón de piel marrón con cierre de lazada; sandalias de cuña marrones, de Paul Andrew, y un bolso de hombro confeccionado con ante marrón con asa de cadena de carey.

VER GALERÍA

Lo había llevado en una videollamada

En su papel de Defensora Especial de la ONU para las Finanzas Inclusivas en el Desarrollo, pronunció un discurso en la apertura de la Semana FinTech 2021 del Reino Unido en abril de 2021, un evento que se celebró de forma virtual ese año a causa de la pandemia. Allí vimos por primera vez a estas dos piezas de punto de Zara, un dúo que -como ella bien ha demostrado- vale para encuentros de trabajo, así como para el día a día.

Ese día también estrenó los pendientes que ha reciclado esta mañana, pero en compañía de su collar de madera a juego, una segunda pieza que Máxima ha dejado en el joyero, por ahora.

VER GALERÍA

Una facera desconocida como diseñadora

La reina holandesa ha pasado la mañana de este jueves en el taller profesional del TextielMuseum en Tilburg y no ha dudado en ponerse manos a la obra con los costureros que trabajan allí. A petición de la propia Máxima, estos expertos le han enseñado sobre bordados a mano, los materiales que utilizan y el funcionamiento de las máquinas de coser.