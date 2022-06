Máxima se supera con una capa roja y bolso diseñado por otra 'royal'

Los últimos looks de Máxima no tienen nada que ver unos con otros, lo que confirma que es muy versátil. Por ejemplo, la reina de los Países Bajos apostó por el color negro con una prenda rebajada y de estreno para su cita con Mary de Dinamarca en La Haya el día 20 de junio. Dos días después, recuperaba un diseño de gala con pétalos que mostró su imagen más royal con joyas del siglo XIX. El viernes, hizo su particular oda al verano con un vestido de llamativo estampado y estratégicos drapeados durante un posado oficial junto a su marido, el rey Guillermo, y sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane. Ahora, durante su visita de Estado a la República de Austria, nos muestra su apuesta por un estilo muy diferente.

VER GALERÍA

Apuesta todo al rojo

A su llegada a Viena en los primeros actos de esta visita de Estado, Máxima ha apostado por un total look en rojo, color que, curiosamente, figura en la bandera austriaca. Como pieza principal de su estilismo, la Reina estrena un vestido midi que se realza con una capa que cubre sus hombros y cae por la espalda. Un diseño que pertenece a una de sus firmas de cabecera, Natan, y que se asemeja al que llevó en las celebraciones del Día del Rey este año, aunque este era en tono rosa chicle. A juego, luce una nueva pamela de parasisal, de Fabienne Delvigne, que adorna con alfileres.

VER GALERÍA

-El estilo de Máxima: de joyas con historia a looks inolvidables

Entre otros complementos que luce, también vemos que Máxima lleva en sus manos un bolso de mano en piel de pitón en color rojo que pertenece a la firma Sophie Habsburg, un sello que pertenece a la archiduquesa Sofía de Habsburgo. No es la primera vez que la reina de los Países Bajos confía en las creaciones de esta royal, las cuales también gustan, por ejemplo, a la condesa de Wessex. Como calzado, opta por sus famosos salones con detalle transparente de vinilo. Entre sus joyas, destaca en su pecho un broche de diamantes con forma de lazo, que data del siglo XIX.

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Máxima de Holanda’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!