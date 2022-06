Kate vuelve a ser protagonista con un simbólico abrigo escarlata en Cardiff

Si bien los ojos del mundo están puestos en las inmediaciones de Londres, donde se está teniendo lugar el Derbi de Epsom como parte de la celebración del Jubileo de Platino de Isabel II, los duques de Cambridge han tenido que poner pausa al homenaje para acudir a una importante cita en Cardiff de la mano de sus hijos, donde Kate se ha desmarcado del estilo sobrio y clásico que ha ostentado en sus compromisos de esta semana al rescatar su simbólico abrigo rojo escarlata.

El abrigo rojo que esconde un mensaje

Fuera del marco de las conmemoraciones por el 70º aniversario del reinado de Isabel II, la duquesa de Cambridge ha querido sacar a relucir su lado más imponente, lejos de los luminosos vestidos de femenina silueta New Look que ha llevado estos últimos días en Londres. En contraste con aquellas elecciones de corte clásico, ha recuperado su abrigo largo de cuello mao con efecto fit en tono rojo escarlata, de Eponine London, que pertenece a la colección Otoño/Invierno 2018-2019 de la firma. No parece que casualidad que precisamente en este evento, fuera de la presencia de la soberana, se haya atrevido con una tonalidad completamente protagonista.

Lo habíamos podido ver también hace justamente un año, en una aparición benéfica en la National Portrait Gallery de Londres. Confiando en el poder de convocatoria visual tan característico del color rojo, solo ha conjuntado este abrigo con unos salones de ante azul marino, de Gianvito Rossi, y los pendientes de aro geométrico Alia, de Spells of Love, visibles gracias a que recogió su cabellera en una coleta alta de aires relajados.

El rojo, su nuevo color de la suerte

Ya avanzábamos con motivo de su 40 cumpleaños que a medida que Kate se prepara para asumir un rol de más peso en la monarquía inglesa, siempre bajo la tutela de Isabel II, incrementa su gusto por el potente rojo escarlata que fascina a las reinas europeas, una gama cromática que previamente no figuraba en su vestidor. Símbolo de poder, seguridad y pasión, este tono resulta más que apropiado para una futura soberana. Vivo ejemplo es la mismísima doña Letizia, quien ha hecho intencionalmente del rojo su talismán de estilo al punto de ser apodado 'rojo Letizia'.

Kate, la joya de la corona británica

