Máxima recupera su vestido-corbata de hace seis años y estrena reloj de 6.000 euros

El pasado 17 de mayo, Máxima de los Países Bajos cumplió 51 años. Un gran día en el que recordamos su estilo transgresor e impactante. Dentro de estos gustos de moda que fascinan a la Reina, encontramos su gusto por los vestidos de fiesta que innovan y se alejan del minimalismo. Por ejemplo, tiene especial predilección por las creaciones con capa o que muestra un acabado degradado visualmente muy atractivo. Ayer, durante la entrega de los Premios King Willem I de 2022 en Groningen, quiso impactar (y lo consiguió) recuperando un diseño psicodélico y multicolor que guarda en su armario desde 2016. Además, lo acompañó de un nuevo accesorio, un reloj de diamantes valorado en más de 6.000 euros.

El vestido Duritz

Para acudir a estos galardones, Máxima de los Países Bajos recupera un vestido de Mary Katrantzou que está bautizado con el nombre de modelo Duritz (precio original: 1.500 euros). Se trata de una creación (colección Resort 2017) que presenta un estampado de rayas multicolor y escudos, que está inspirado en unas corbatas clásicas. Presenta cuello tipo camisero con lazada, manga larga y falda hasta los tobillos, aunque se ciñe estratégicamente en la cintura para mayor estilización. No obstante, Máxima siempre lo transforma al acompañarlo de un fino cinturón con tachuelas.

La reina de los Países Bajos estrenó su vestido Duritz de Mary Katrantzou en Carre Theatre de Ámsterdam el 9 de diciembre de 2016 durante las grabaciones de televisivas de la gala navideña del BZT Show, un evento que estaba coorganizado por la Foundation for More Music in the Classroom de la que la Máxima es presidenta de honor. Posteriormente, lo recuperaría el 9 de abril de 2018 para acudir al concierto anual con motivo del Día del Rey en De Oosterpoort (Groningen). Sin embargo, ayer 23 de mayo de 2022, este diseño no es lo único que ha atrapado la atención de todos sus seguidores. Muchos han advertido que la esposa del rey Guillermo lucía un nuevo accesorio (quizá un regalo de cumpleaños, según diversos foros), un reloj rectangular con diamantes y correa de cocodrilo en blanco, modelo Cape Cod de Hermès (6.650 euros).