De Netflix a referente de moda: Millie Bobby Brown protagoniza su primera campaña de lujo

Apenas ha cumplido la mayoría de edad este pasado mes de febrero, pero desde que es una adolescente, Millie Bobby Brown ha querido explorar la infinidad de posibilidades que ofrece haber crecido bajo los focos de Hollywood. Tras protagonizar Stranger Things, Enola Holmes y Godzilla, y posteriormente haber irrumpido en el terreno beauty con su propia marca, la actriz da un paso más allá en su carrera al establecer su primera gran alianza de lujo con una histórica casa francesa.

Millie Bobby Brown se convierte en la nueva embajadora de Louis Vuitton y protagoniza su campaña de gafas para la temporada Primavera/Verano 2022 junto a dos expertas del modelaje: el exángel Karlie Kloss y la compositora Lous and the Yakuza. Ante el objetivo del reputado Steven Meisel, la actriz posa por primera vez como imagen publicitaria para una firma de lujo, dando así un salto en su carrera interpretativa y empresarial al mágico universo de la alta costura y la artesanía.

Una unión destinada a ser

La actriz mantiene un estrecho vínculo con la firma desde sus comienzos en la pantalla chica, cuando era apenas una niña debutando en Stranger Things, la serie que la catapultaría al estrellato. "Conocí a Nicolas Ghesquière hace 6 años y admiro su trabajo para Louis Vuitton desde entonces. Para mí es un honor y un orgullo unirme a esta familia. Después de haber confiado en la maison en varias ocasiones para mis últimas apariciones en eventos, siento que se cierra un círculo perfecto… ¡Es un sueño!”, expresó la intérprete en relación con este reciente nombramiento.

En efecto, su más reciente posado de alfombra roja, en los premios BAFTA 2022, lleva impregnado el sofisticado sello de Louis Vuitton por meido de este vestido negro hecho a medida en terciopelo y encaje bordado de lentejuelas y cristales, que acompañó con piezas de Alta Joyería de la casa francesa.

¿Por qué es la perfecta embajadora?

Además de icono generacional, Millie es una businesswoman de armas tomar que con tan solo 18 años ha consolidado un imperio de belleza propio bajo el nombre de Florence by Mills, al igual que una línea de maquillaje homónima en alianza con Ulta Beauty. Y esta industria no es la única en su mira. Ha lanzado colaboraciones de moda con Pandora, Converse y Vogue Eyewear, de modo que no estamos frente a una principiante en la materia.