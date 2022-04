La influencia de la Reina sobre la alfombra roja de los Fotogramas de Plata La actriz Paloma Bloyd ha elegido un diseño 'cut out' que recuerda a uno de los looks de gala más inolvidables de doña Letizia

Ayer el renovado Teatro Eslava de Madrid acogió la 72º edición de la entrega de los Premios Fotogramas de Plata, unos destacados galardones de cine y televisión de nuestro país que reunieron en el centro de la capital madrileña a numerosos rostros conocidos del sector. Las invitadas al evento derrocharon estilo y sensualidad con sus elecciones, desde el vestido 'fuegos artificiales' de María Pedraza hasta el diseño asimétrico de Hiba Abouk o el voluminoso modelo estampado de Paula Echevarría. Tampoco pasó inadvertida la apuesta de la actriz Paloma Bloyd, quien se decantó por una creación brillante que evocaba uno de los looks de gala más recordados de doña Letizia.

VER GALERÍA

Brillos y aberturas elegantes

La protagonista de Cuéntame cómo pasó se decantó por el infalible negro con un vestido perteneciente a la colección primavera-verano 2022 de la firma Inas Couture, valorado en 1.299 euros. Se trata de una pieza de fiesta, muy apropiada para la ocasión, que cuenta con cuello redondeado, manga larga y cuerpo recto. El toque diferencial se lo otorgan las estratégicas aberturas, así como el fabuloso tejido cuajado de aplicaciones brillantes con efecto degradado. Ha compeltado con unas sencillas sandalias de pulsera al tobillo y unos pendientes tipo earcuff.

VER GALERÍA

Un look de gala sofisticado y moderno

Lo cierto es que, tanto el corte como los detalles de perlas del diseño de Paloma nos recuerdan a uno de los looks de gala más recordados de doña Letizia en los últimos años, el espectacular vestido azul tinta de Ana Locking que estrenó en abril de 2018 y nunca ha vuelto a repetir, a pesar de que se trató de una elección muy aplaudida. Sin embargo, aunque la estética de ambos looks es muy similar, el de la Reina resulta algo más sobrio al prescindir de la gran abertura de la falda (con la que sí contaba el look original, que llevó Marta Nieto unas semanas antes) y sustituir las lentejuelas por más perlas. En su caso, recogió su melena para lucir más las preciosas joyas de pasar con las que lo combinó, incluyendo la tiara Cartier, una de sus preferidas.

- Los looks que doña Letizia no ha repetido y nos gustaría ver de nuevo

VER GALERÍA

Curiosamente, en este mismo evento Ruth Nuñez también escogió un conjunto que recordaba a la Reina, concretamente un vestido de pailletes con estampado de rayas verticales firmado por Koahari y similar al comentadísimo estilismo de Nina Ricci que llevó la esposa de Felipe VI a una entrega de premios en el año 2016.

Loading the player...

El espontáneo gesto de la reina Letizia al sumarse a una coreografía con un grupo de estudiantes