Claudia Osborne, la futura mamá más elegante con su último look de invitada Un diseño de Mango que puede ser tuyo por menos de 40 euros

Si hay algo que define a las hermanas Osborne es su capacidad para acertar con todos sus estilismos, independientemente de la ocasión. Pero más especialmente en aquellos eventos y celebraciones que requieren un extra de elegancia, como son las bodas. Y ahora que la temporada de BBC (bodas, bautizos y comuniones) se acerca, se van a convertir en una de tus mejores fuentes de inspiración para encontrar el look de invitada perfecto.

Claudia Osborne, la invitada más sencilla y elegante

Si el pasado año Ana Cristina Portillo, Alejandra y Cristina Osborne se alzaban como las invitadas más carismáticas en la boda de su hermana Claudia, ahora, la menor de las hijas de Bretín Osborne ha estrenado el que se va a convertir en el look de invitada estrella de la temporada. Este fin de semana, la coach ha compartido en sus redes un pequeño vídeo mostrando el estilismo que había escogido para asistir a una boda: un vestido largo con tejido de gasa y estampado floral en negro y beis, con escote en pico y mangas abullonadas, que puedes encontrar en la tienda online de Mango por un precio de 39,99 euros.

Para completar el look, Claudia escogió unos zapatos tipo merceditas con tacón ancho (conocidos como babies) en terciopelo de color negro y con tira al tobillo, de Flabelus. Detalles que aportaban un extra de sujeción y comodidad, características clave para aguantar todo el día sin dolor de pies. Como complementos, destacaba un largo colgante de perlas y cristal con base de latón y baño de oro amarillo de 24 quilates, obra de la firma española Suma Cruz. El cabello, recogido en un moño bajo no hacía sino potenciar la esencia minimalista del look.

El vestido más versátil de la temporada

El vestido en cuestión pertenece a la nueva colección de Mango, y es una alternativa ideal para reciclar en tus looks de entretiempo combinándolo, como hacen en la página web de la firma, con unas botas altas. Aunque también quedará de maravilla con unas zapatillas, alpargatas o sandalias. Pero además, es una de esas prendas que, sin ser específicante premamá, pueden llevar las mujeres que están esperando un bebé (como es el caso de Claudia, que el pasado mes de diciembre anunciaba su embarazo).