La Reina rescata su conjunto de Varela con bordados florales y que marca la cintura

Hace justo siete días, doña Letizia participaba en la recepción al Cuerpo Diplomático Acreditado en España. Una tradicional cita en la que impactó con una elegante creación con cuerpo floral semitransparente que firmaba Valentino Garavani y que recuperaba del armario de la reina emérita doña Sofía, quien lo había estrenado en 1977. En jornadas posteriores, la Reina apostaría por reciclar prendas icónicas de su propio vestidor, como el abrigo vichy y los leggins de cuero que lució para la inauguración de la Feria Internacional de Turismo-FITUR. Ahora, su primer compromiso de la semana le lleva a participar en la entrega de la Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a la Asociación Hispania Nostra. ¿Cuál ha sido su estrategia de moda en esta ocasión?

En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de la calle Alcalá de Madrid, doña Letizia nos ha saludado con uno de sus conjuntos más icónicos y con el que protagonizó dos señaladas apariciones. En concreto, para la ocasión, ha recuperado un dos piezas confeccionado en cheviot que lleva el sello de Felipe Varela. Esa creación está compuesta por una chaqueta gris con ribete en malva, hombros realzados y cinturón al tono que marca la silueta. Se coordina con una falda de estilo New Look con bordados florales.

La primera vez que doña Letizia lució este conjunto de chaqueta y falda con un marcado estilo New Look (esta línea de inspiración retro le gusta especialmente) fue durante la celebración de la Fiesta Nacional en 2017. Meses después, esta creación de Felipe Varela fue la que protagonizó su felicitación navideña de ese año. En el día de hoy, acompaña esta propuesta, que ya ha recuperado en múltiples ocasiones, con sus zapatos bicolores en azul y negro (y detalle de piel de serpiente), de Magrit. Un calzado que luce con cartera a juego de la misma firma, modelo Hawa (240 euros). Como joyas, además del nuevo piercing que estrenó en la Pascua Militar, lleva pendientes de oro con forma de aro y su anillo de Karen Hallam.