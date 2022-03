¡HOLA! TV mostrará internacionalmente todo lo que ocurra en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida Mediante una programación especial se darán a conocer en Latinoamérica y EEUU las tendencias de esta pasarela donde veremos desfilar, entre otras modelos, a Helen Lindes o Malena Costa

¿Qué tendencias en ropa de baño llevaremos próximamente? ¿Triunfarán más lo bikinis o reinará el bañador durante los meses de verano? Las respuestas a estas pregunta -y cuestiones similares- están a punto de desvelarse, pues desde hoy 21 de octubre y hasta el próximo sábado día 23 se celebra la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Una cita ineludible y referente en el sector que este año contará con una gran novedad: ¡HOLA! TV se convierte en la televisión internacional de este evento. Gracias a ello, y como ya ocurrió en Fashion Week Madrid, en Latinoamérica y Estados Unidos se podrá conocer todo lo que acontezca en estos desfiles tendrán como escenario el recinto de ExpoMeloneras en Maspalomas.

Seguimiento diario de todos los desfiles

La pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, que celebra su 25º aniversario siendo un referente mundial en el sector de la ropa de baño, acogerá las presentaciones de 38 diseñadores y marcas. Además, también habrá momentos de emoción con la entrega de tres premios: a la mejor colección emergente, a la mejor colección y a la mejor colección sostenible. Todo ello serán contenidos que se informarán en distintos espacios del canal de ¡HOLA! TV, así como en un seguimiento diario que se hará en LA HORA ¡HOLA! a cargo de Lucía Riaño y desde el recinto de ExpoMeloneras. De igual forma, el jueves 28 de octubre, se hará un resumen en el programa ¡HOLA! Fashion dedicado de forma íntegra a esta cita.

Un invitado de excepción

Durante estos tres días, los desfile de ExpoMeloneras contarán con la presencia como invitado de excepción con el actor turco Kerem Bürsin, protagonista de la televisiva comedia romántica Love is in the air. Este será su primer viaje a España, lo que está generando ya un gran revuelo. Por otro lado, sobre la pasarela, podremos ver un cásting formado por 45 modelos nacionales e internacionales. Entre ellos, encontramos a nombres tan destacados como los de Helen Lindes, Malena Costa, Águeda López o Juan Betancourt.