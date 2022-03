La importancia del tiempo: la Alta Relojería une fuerzas para combatir el cáncer de mama

A priori, el 19 de octubre es una fecha más en el calendario, pero con los años ha cobrado un importante valor emocional alrededor del mundo al nombrarse Día Internacional del Cáncer de Mama. Desde los sectores de la moda y la cosmética hasta el mágico universo de la Alta Joyería, incrementa el compromiso de las empresas para organizar recaudaciones de fondos y programas informativos a lo largo del mes con fin de dar voz acerca de este mal que afecta a 1 de cada 12 mujeres a lo largo de su vida. En ello, Bvlgari se encuentra a la cabeza al tomar parte de una subasta histórica bajo la iniciativa Pink Dial Project de Revolution, en colaboración con otras marcas líderes que han creado auténticas obras de arte por esta bonita causa.

- La belleza se viste de rosa: cosmética solidaria contra el cáncer de mama

El 25 de octubre de 2021, comenzará una subasta de piezas únicas que tendrá una semana de duración cuyo motivo es recaudar fondos para combatir el cáncer de mama en el marco del Pink Dial Project, impulsado por Revolution & The Rake en asociación con Fratello Watches, Loupe This, Time + Tide y The Eye of Jewelry. La cifra recaudada se destinará a la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC). Las marcas asociadas a esta iniciativa debían elegir un modelo de sus colecciones actuales para costumizar con una esfera de color rosa. Cada reloj ha sido diseñado para resaltar esta tonalidad, rindiendo homenaje al movimiento de visibilización de la enfermedad.

El tiempo, lo más preciado frente a esta lucha

Lo llevamos en las cintas que se sujetan a nuestro pecho, lo vemos en moda y en cosmética, pero la confección de un reloj es especialmente simbólica. Resalta el valor del tiempo para las personas que sufren o sufrirán de este mal que supone la principal causa de mortalidad entre las mujeres. El tiempo es motor de esas vidas que trascurren indefinidamente, la importancia de la detección temprana, de la investigación por tratamientos menos invasivos o una potencial cura. En la década de los noventa, la ejecutiva Evelyn H. Lauder y la editora Alexandra Penney difundieron por el mundo el representativo lazo rosa, un emblema necesario que los artesanos de la relojería ahora reinterpretan e incorporan a estos complementos de lujo que ponen sobre la mesa el innegable impacto del tiempo.

- Los secretos de la Alta Joyería de Bvlgari: gemas exclusivas y 200.000 horas de trabajo

Bvlgari se tiñe de rosa

Al recibir la propuesta, la casa de Alta Joyería se sintió estrechamente vinculada con la motivación del proyecto, que sucede a una larga lista de acciones filantrópicas de la firma italiana cuyo origen radica en la maestría de sus artesanos.“Bvlgari ha estado profundamente comprometido durante mucho tiempo con numerosas asociaciones e iniciativas filantrópicas, incluida Save the Children y nuestra contribución para desarrollar la vacuna Astra Zeneca Covid con la Universidad de Oxford. La participación de la marca en el Pink Dial Project refleja el compromiso de Bvlgari con la Responsabilidad Social Corporativa y la retribución a la comunidad para un futuro mejor", explicó en un comunicado Jean-Christophe Babin, CEO de Bvlgari. Para este evento solidario, su personal experto ha ideado un reloj superlativo que fusiona la pericia suiza con la creatividad italiana y versiona su célebre Octo Finissimo en cerámica negra exclusiva con un indicador rosa en el contador de segundos. La caja, la esfera, el brazalete y la hebilla plegable de cerámica negra pulida con caño de arena dan forma a este material de alta tecnología, resultado de la amplia tradición de Bvlgari.

El nuevo Octo Finissimo, su edición más especial

Sobre esta pièce unique valorada en 16.500 dólares, Wei Koh, fundador de Revolution & The Rake, declaró: "Quiero dar las gracias a mis grandes amigos Jean-Christophe Babin, Fabrizio Buonamassa y Antoine Pin de Bvlgari, que han creado un impresionante Octo Finissimo único en negro con un segundero de color rosa. En particular, me encanta la sutileza y elegancia con la que Buonamassa (director de diseño de relojería de la casa italiana) ha integrado nuestro tema en este reloj, que se ha convertido en uno de los nuevos iconos de nuestra era". Gracias a esfuerzos como este, quienes padecen de esta enfermedad ya no tienen que vivirla en silencio ni referirse a ella en los confines sociales del tabú.