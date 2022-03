El vestido sirena de Begoña Vargas en los Premios Platino: cómo triunfar con el estilo 'flapper' hoy

La 8ª edición de los Premios Platino no ha servido solo para reconocer el trabajo de actores, actrices, directores y otros profesionales del cine y la televisión iberoamericanos, sino que también nos ha dejado una de las alfombras rojas más llamativas y variadas de los últimos tiempos. Tras meses de parón, las grandes citas de las estrellas retoman su ritmo, y las celebrities saben aprovechar este regreso -y la alegría que supone- para retomar los lookazos que siempre han caracterizado los eventos del Séptimo Arte. Así, el Palacio de Congresos de Madrid ha visto hoy como Ester Expósito se convertía en la nominada más roquera con su vestido de abalorios, como Juana Acosta se cambiaba de look ¡hasta 5 veces! o como Stephanie Cayo arrasaba con el vestido blanco que releva al little black dress. Otra de las invitadas que tampoco ha pasado desapercibida ha sido Begoña Vargas, que posaba guapísima con un vestido de paillettes de Giorgio Armani en la sala ¡HOLA! antes del inicio de la entrega de premios.

- Desfile de estrellas en la sala ¡HOLA! antes de los Premios Platino

El vestido sirena, el nuevo favorito de las estrellas

Desde que comenzó a ser conocida hace un par de años, Begoña Vargas suele acertar de lleno con sus looks en alfombras rojas y otros eventos. La actriz de La otra mirada y Alta Mar explicaba a FASHION que le gusta mucho la moda y experimentar con ella. "Un día me levanto roquera, otro más pijilla, otro quiero llevar ropa oversized… Cada día me da por una cosa y mis amigos dicen que parece que lo quiero llevar todo, aunque también suelen decirme que visto muy bien", contaba en esta entrevista. Un gusto que ha vuelto a dejar patente en los Premios Platino, donde ha sorprendido con un vestido palabra de honor, recto y con paillettes verdes y negros terminado en varios volantes. ¿La referencia más inmediata, teniendo en cuenta el patrón que sigue la pedrería y el añadido final a la falda? Las sirenas, una inspiración que también parece estar detrás de muchos looks de alfombra roja de los últimos meses, como el Versace verde de Ester Expósito en el Festival de Venecia o el diseño irisado de Leonnie Hane en Cannes. Sin embargo, Begoña ha preferido una opción más discreta, en tonos oscuros y con ciertas reminiscencias a la estética de los años 20.

Un vestido 'flapper' para una actriz de 2021

En concreto, son los paillettes y la silueta recta, sin corte en la cintura ni zonas ajustadas al cuerpo, los aspectos que nos trasladan a dicha época, cuando la ropa de las flappers se imponía como tendencia novedosa. Esta noche, Begoña ha trasladado esa estética a la actualidad al optar por un diseño que incluye una de las tendencias de invitada más poderosas de 2021, el regreso del escote palabra de honor. Este corte es perfecto para mujeres que, como ella, cuentan con los hombros y los brazos tonificados, ya que les concede todo el protagonismo. Además, los volantes de tul en el bajo son uno de los recursos del momento para parecer más alta; un efecto que Begoña ha querido aprovechar en una ocasión tan importante como esta.

El look de belleza de la 'Generación Z'

Las tendencias en belleza tampoco se le resisten a Begoña, que en verano cambiaba su melena larga por un corte bob muy cómodo y estiloso. Hoy se lo ha peinado en un semirecogido sencillo que dejaba a la vista unos impresionantes pendientes de Rabat. Esa sencillez en el peinado ha contrastado con el maquillaje glitter que Noemi Nohales ha creado de la mano de Dior Makeup para ellla. Una piel perfectamente iluminada, un ligero contouring en los pómulos y los labios nude y brillantes eran la base para crear un look centrado en la mirada, donde Begoña ha llevado purpurina plata, una tendencia que hace solo unos días adelantaba Laura Escanes en París.