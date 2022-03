Jennifer Lopez se convierte en una 'cowgirl' para celebrar la moda estadounidense en la Gala MET

Una vez más, Jennifer Lopez destaca entre las estrellas asistentes a la Gala del Museo Metropolitano de Nueva York (MET), que ha vuelto esta noche finalmente después de casi dos años para inaugurar la exposición America: A Lexicon of Fashion. Si bien estábamos ansiosas de ver los increíbles diseños que lucieron otras invitadas habituales, como Kendall Jenner o Rihanna, los ojos estaban puestos en Jlo tras su gran debut 2.0 con Ben Affeck sobre la alfombra roja de Venecia. Si bien ha llegado sola, su look no decepcionó sino que, por el contrario, se ciñó perfectamente al dress code del evento en un homenaje a momentos icónicos de la cultura estadounidense.

Jennifer Lopez y su guiño a la herencia norteamericana

Su anticipado posado en Venecia nos dejó con ganas de más en la alfombra roja de la gala MET y parece que habrá que esperar al menos un año más antes de que llegue este otro debut. Jennifer Lopez ha canalizado a la perfección la temática de la noche al tomar como referencia los elementos insignia de la historia y la cultura popular estadounidense. Este vestido escotado marrón chocolate, firmado por Ralph Lauren, con profundo escote pico, abertura alta en la pierna alta, bordados y plumas en la falda, junto con el abrigo de piel sintética incorporado, recuerda a la indumentaria de los pueblos nativos de América, mientras que los complementos -su sombrero de cowgirl, los brazaletes de cuero con hebillas y las maxi gargantillas metálicas- evocan los paisajes del Lejano Oeste que popularizaron los westerns en la ficción.

Su llegada no fue el último suspiro que nos sacó la intérprete, ya que en pleno posado frente a las cámaras, justo antes de subir las escaleras al vestíbulo, se ha quitado su abrigo de piel sintética para presumir de su tonificada figura y dejarnos boquiabertas al instante.

No se separan el uno del otro

Tras haber pasado el verano prácticamente inseparables, Lopez y Affleck están preparados para afrontar sus compromisos profesionales por separado con el inicio del nuevo curso. De ahí que pensáramos que el actor no había podido acompañarla en esta velada. De acuerdo con numerosos medios norteamericanos, él comenzará a filmar una película en Texas y Jlo pronto tendrá que viajar a Canadá. A pesar de ello, la ha esperado dentro, donde ambos se detuvieron ante los fotógrafos.

