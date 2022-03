Jennifer Lopez vuelve a la alfombra roja imponente, de blanco y con Ben Affleck Tras su ruptura en 2003, regresa el efecto 'Benifer'. La artista ha elegido un deslumbrante look y el resultado es ya un fenómeno viral

Meses después de haber confirmado su relación, en abril de 2021, Jennifer Lopez y Ben Affleck vuelven a pisar una alfombra roja como pareja, un momento esperado por sus seguidores y todos aquellos que nos alegramos por la noticia de su regreso. La prensa anticipaba la llegada de ambos a Venecia, pues Affleck protagoniza una de las películas proyectadas en La Mostra, pero era incierto si darían ese último paso para confirmar que la relación está mejor que nunca. Ha sido justamente en el estreno de The Last Duel, cinta en la que aparece el actor, donde Bennifer ha vivido su primer posado de red carpet (beso incluido) desde 2003.

VER GALERÍA

- Jennifer Lopez, radiante con tres vestidazos horas antes de su debut 2.0 con Ben Affleck

El gran regreso: 'vestido-joya' con escotazo de riesgo

En las últimas horas, la pareja había asistido a varios eventos, donde pudimos verlos igual de enamorados, pero sin ese efecto de impacto que solo puede tener una alfombra roja de este calibre. El look de Jennifer, como no pudo ser de otra forma, ha estado a la altura de la ocasión, pues se ha decantado por un diseño blanco roto de corte sirena con profundísimo escote redondo decorado con pedrería y falda de bajo en volantes. Ya que la timidez no se encuentra en su registro, ha complementado el vistoso vestido con joyas de Cartier, bolso de mano cubierto de diamantes y sandalias de tacón plateadas.

VER GALERÍA

- Jennifer Lopez, el mejor apoyo de Ben Affleck en su vuelta a Venecia tras una década de ausencia

El responsable de confeccionar aquel look de infarto ha sido el diseñador libanés Georges Hobeika y pertenece a su colección de Alta Costura para la temporada Otoño/Invierno 2021. Por su parte, Ben no ha podido escoger un estilismo más acertado, pues se trata del clásico esmoquin que jamás pasa de moda a la hora de acudir a eventos de gala. Aunque cada vez es más frecuente que los hombres se atrevan con la moda, parece que él ha querido dejar brillar a Jennifer esta noche, en la que ha sido su mayor apoyo.

VER GALERÍA

¿Coincidencia? El look de su último posado 18 años atrás

Fue a finales de julio del año 2003 cuando los vimos por última vez de la mano en una gran premiere de cine con la alfombra roja bajo sus pies. Para el estreno de Gigli, cinta en la que trabajaron juntos, Jennifer llevó un vestido de tipo corsé con lazada frontal y abertura en la falda, firmado por Gucci. Sorprende que la cantante haya mantenido su gusto por los escotazos de riesgo en el debut 2.0 de su relación, cuyo escenario mágico ha sido esta anticipada edición del Festival de Venecia.

Haz click para ver el documental de Jennifer Lopez, donde descubrimos las claves de estilo, su rutina diaria y cómo es capaz de conectar con todos sus fans. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!