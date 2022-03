Un cambio sin precedentes en lista de invitados a la gala MET 2021

A escasas dos semanas de celebrarse, la gala MET de 2021 se encuentra rodeada de incertidumbre, pues son pocos los datos que sabemos más allá de la temática, que se centrará en la Independencia de Estados Unidos. Sabemos que estará compuesta por dos fiestas con motivo de las exposiciones que alojará el Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York: In America: a lexicon of fashion y, meses más tarde, In America: An Anthology of Fashion. La primera gran noche de la moda, donde se honrará la tradición norteamericana, tendrá lugar este 13 de septiembre. Sobre los asistentes, se sabe que la lista ha tenido que ser recortada a 450 personas de las 600 que suelen acudir, aunque no sorprenden las confirmaciones habituales de Jennifer Lopez, las hermanas Kardashian-Jenner y Lady Gaga. Sin embargo, Sarah Jessica Parker, tan querida por los diseñadores, aseguró que no acudirá este año. ¿Y quién sí? Parece que la respuesta está a unos 'me gusta' de distancia.

Se espera que las celebrities vistan diseñadores estadounidenses, en línea con el tema asignado, como Ralph Lauren, Virgil Abloh, Tommy Hilfiger, Prabal Gurung,Tom Ford, LaQuan Smith y la firma Pyer Moss. Por ello, supone una gran oportunidad para los creadores tanto de confeccionar una obra de arte digna de infinitos clics como de hacer una delcaración de intenciones sobre quiénes son y a quién quieren vestir. La lista de invitados seleccionada de la gala MET siempre ha condensado a las figuras más influyentes y prometedoras de la moda, los medios y la cultura, por lo que, al igual que cambiamos como sociedad, lo hace la lista de asistentes. La celebración de 2019 se encontró con cierta controversia por la presencia de James Charles, Liza Koshy (en la imagen), Camilla Coelho y Lilly Singh, todas personalidades de internet. Años atrás, sin embargo, una pionera había asfaltado el camino: la primera en conseguir una invitación gracias a sus millones de seguidores fue Chiara Ferragni, en 2015, cuando aún no era la embajadora de tantas marcas de lujo como es hoy en día.

Mesas reservadas para los influencers

La lista de invitados de 2019 puede servir como indicador de los cambios en el tiempo y de la creciente influencia digital en otros campos, aunque algunos cuestionaron la exclusividad del evento al admitir la asistencia de estos nuevos personajes nativos de las redes sociales. Derek Blasberg, director de colaboraciones de moda y belleza en YouTube, explicó a un medio estadounidense por qué considera importante el posicionamiento de sus estrellas en la gala MET: "A veces la moda duda en dar la bienvenida a nuevas ideas, especialmente en el espacio tecnológico, pero se ha vuelto innegable que lo que estas personas están haciendo por la moda es increíble". Si bien muchos de estos influencers ni siquiera elaboran contenido relacionado con la industria de la moda, sus plataformas siguen siendo un impulso para las marcas que consiguen colarse en su vestuario, a los ojos de millones de espectadores atentos de lo que sus ídolos llevan. En dicha gala, la plataforma de vídeos tuvo su propia mesa, que llenó con los mencionados asistentes, pero está confirmado que este año no será la única red social que conseguirá asientos para sus personalidades estrella.

Nuevos rostros con millones de seguidores

La viralidad de algunos personajes puede asomar pistas sobre quién acudirá el 13 de septiembre. El enfoque de este año en apoyar a los jóvenes talentos es palpable desde el primer momento si observamos los nombres que componen la lista de anfitriones: Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman y Naomi Osaka, todos potentes en el mundo del cine, la música, la literatura y el deporte. Se rumorea que las estrellas digitales Addison Rae, Lil Huddy y Charli y Dixie D’Amelio asistirán, junto con otros favoritos de la generación Z, como la cantante Olivia Rodrigo, Lil Nas X y la youtuber Emma Chamberlain. De hecho, Rae (20), quien ha estrenado la película He's All That en Netflix esta semana, ha revelado que está intercambiando correos electrónicos con Anna Wintour, un dato que solo ha incrementado las especulaciones.

Mirando de cerca, no extrañaría que algunos de ellos asistieran vestidos de las firmas con las que trabajan desde hace poco. Chamberlain y Charli D'Amelio son protagonistas de las últimas dos líneas de calzado de Louis Vuitton, LV Squad y LV Sunset, mientras que Huddy tiene como estilista a Tabitha Sanchez, quien ha colaborado en numerosas ocasiones con Celine para sus campañas y desfiles. Lo que sabemos con seguridad es que estará presente el choque entre la generación anterior y la nueva, y que en la industria de la moda, tan dependiente tanto de la tradición como de las ideas frescas, esto no es nada fuera de lo común.

