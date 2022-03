Kitty Spencer impacta con vestido ultraceñido de leopardo y un accesorio muy revelador

A lo largo de los años, lady Kitty Spencer ha demostrado haber heredado no solo los intensos ojos azules y la voluminosa melena rubia de su tía, Diana de Gales, sino también su pasión por la moda. Al igual que ella, Kitty no tiene miedo de innovar con sus estilismos, arriesgando con opciones poco usuales en mujeres de la realeza como transparencias, escotazos y estampados de lo más potentes, por ejemplo el de leopardo, que adora tanto para las fiestas nocturnas como para citas de día. Es cierto que no es la única royal que ha sucumbido a él, de hecho, doña Letizia y Kate Middleton lo han llevado en más de una ocasión, pero siempre en pequeñas dosis y a través de prendas más clásicas y atemporales. Sin embargo, Kitty prefiere llevar esta 'salvaje' tendencia al extremo con un vestidazo que no ha dejado indiferente a nadie.

VER GALERÍA

Un accesorio revelador

Kitty ha viajado estos días hasta Italia para disfrutar de unos días con sus amigas, de hecho, se rumorea que puede tratarse de su despedida de soltera debido a un revelador accesorio con el que ha completado su look. La británica ha optado por adornar su recogido, una coleta baja de acabado deshecho, con una horquilla de pura tendencia en la que se lee la palabra bride (es decir, 'novia') con pequeños brillantes, lo que podría haber delatado que este viaje se trata de algo más que una simple escapada. Sin embargo, a pesar de lo llamativo de este complemento, no ha conseguido eclipsar a la auténtica prenda protagonista: el vestidazo entallado con el que ha potenciado su figura.

- Lady Kitty Spencer se reinventa así misma en su maratón de estilo marbellí

VER GALERÍA

- Lady Kitty Spencer desafía los códigos de invitada con un estilo inusual en ella

Conexión con la moda italiana

"Reunida con mis personas favoritas en mi lugar favorito" escribía junto a una fotografía que nos permitía descubrir su conjunto elegido para esta cita. Se trataba de un diseño ultraceñido en clave animal print, modelo de tirantes y falda lápiz hasta la rodilla confeccionado en un tejido elástico que realza las curvas femeninas. Está firmado por Dolce&Gabbana, firma italiana de la cual Kitty es embajadora -de hecho, ha llegado a desfilar para ella- y lo ha combinado con sandalias de tacón roja para potenciar el efecto impactante.

COPIA EL LOOK DE LADY KITTY SPENCER

Vestido de leopardo entallado, de Dolce&Gabbana