Lady Kitty Spencer desafía los códigos de invitada con un estilo inusual en ella La sobrina de Diana de Gales olvida sus recargados looks para sorprender a sus admiradores con un mono tipo 'boiler suit' y con botines

Faldas midi, estampados florales, brocados y bordados, trajes historiados, tejidos texturizados... Lady Kitty Spencer, de 28 años, ha conseguido ser una de las invitadas más elegantes y admiradas con looks recargados y acabados románticos. Sin embargo, la sobrina Diana de Gales ha sorprendido a sus seguidores con un estilismo inusual en ella con el que no solo consiguió acertar, sino que logró rejuvenecer aún más su imagen. La prenda 'culpable' de su inesperada imagen ha sido un boiler suit o, lo que es lo mismo, un mono pero no de fiesta, sino inspirado en los uniformes de trabajo.

Marca la diferencia de este modo en una fiesta parisina organizada por la firma Zimmerman. De hecho, su boiler suit, tendencia que estuvo de plena actualidad hace un par de años y que permite vestirte en menos de un minuto, se encuentra entre las propuestas de temporada (colección ready-to-wear otoño-invierno 2019-2020). Bajo el insinuante nombre de Espionage, este mono está confeccionado en seda y presenta un pantalón cónico, mangas abullonadas y bolsillo frontales en el pecho.

"Acompaña el mono con botas negras para adaptar el look del día a la noche". Esta es la recomendación que propone la firma y es la elección con la que Lady Kitty Spencer logra aún más distanciarse de sus habituales looks de invitada con salones de fino tacón. Concretamente, se decanta por unos botines, un accesorio con el que esta temporada se puede conseguir dar un giro radical a cualquier estilismo.