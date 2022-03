De Oviedo y Palma a Granada: Doña Letizia recicla uno de sus vestidos de flores más aplaudidos

Después de inaugurar ayer una exposición en homenaje a Luis García Berlanga en Madrid, los Reyes han viajado hoy hasta Granada para hacer lo propio con la muestra 'Odaliscas. De Ingres a Picasso'. Sin embargo, este no es su único acto en la ciudad andaluza, y es que posteriormente entregarán los Premios Nacionales de Innovación y Diseño. Para esta cita doble, doña Letizia ha querido reciclar uno de sus vestidos más aplaudidos de los últimos años, un diseño de flores muy apetecible para la temporada de primavera-verano ideado especialmente para potenciar la silueta femenina.

VER GALERÍA

Un éxito de su armario

Se trata de un favorecedor modelo de falda midi asimétrica que agrega varios detalles clave que potencian especialmente su figura. El primero, el patrón envolvente, que se adapta a todos los cuerpos y resulta muy estilizador. Por otra parte, el escote en 'V', que además se entalla bajo el pecho mediante una franja elástica de tejido nido de abeja que crea un 'efecto cintura de avispa', al igual que ocurría con el vestido que tomó prestado de doña Sofía para acudir a los premios nacionales de la industria de la moda en diciembre de 2018.

-Tras Kate y doña Letizia, Máxima confirma el fenómeno del 'rosa Barbie' entre la realeza

Loading the player...

VER GALERÍA

Lo estrenó hace dos años

En julio de 2019, la Reina clausuraba su agenda oficial del curso con un nuevo look de la casa francesa Maje, a la cual no había recurrido hasta el momento. Era de un romántico modelo que nos pareció altamente favorecedor y que ahora sabemos que adelantaba una de las tendencias preferidas de las expertas en moda en 2020 (y 2021): el nido de abeja para conseguir potenciar totalmente la figura. A pesar de que el verde no es uno de los colores más habituales en el armario de la Reina, parece que hay dos diseños en este tono que han conseguido establecerse como algunos de sus predilectos: el de estampado pañuelo de Sandro, que le hemos visto en 5 ocasiones, y el que luce hoy por tercera vez.

- La Reina recicla su vestido italiano de mariposas y bordado mágico que siempre convence

Un vestido muy viajero

Una de las anécdotas que esconde este look es que, a pesar de que lo hemos visto ya tres veces, ninguna de ellas ha sido en Madrid. Doña Letizia lo estrenó en su Asturias natal -concretamente en Oviedo-, y posteriormente lo incluyó en su maleta de viaje a las Baleares en verano de 2020. Hoy lo combina con salones nude de tacón fino, concretamente el modelo tipo slingback de Carolina Herrera que tiene hasta en 6 colores diferentes. Para rematar, ha optado por crear un potente contraste sumando un bolso de mano de efecto cocodrilo en tono morado. En cuanto a las joyas, ha llevado sus pendientes con piedras verdes y rosas de Tous y su inseparable anillo dorado de Karen Hallam.

VER GALERÍA