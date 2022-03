Con complementos de tachuelas, la Reina moderniza su vestido blanco que estrenó en Argentina

Durante sus últimos actos, doña Letizia nos está demostrando que su acierto no solo está en estrenar piezas sin precedentes, sino también lo consigue reciclando prendas significativas de su armario. Por ejemplo, la pasada semana volvió a llevar por cuarta vez su vestido italiano con truco que se realza con mariposas y siempre convence. Días antes, lograba el mismo impacto con una creación en color gris que suponía demostrar por primera vez su confianza en el toledano Ulises Mérida. Y no solo eso, sino que se trataba de una propuesta solidaria creada en conjunto con APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida). Ahora, el nuevo compromiso de la Reina ha sido acudir a la inauguración de la exposición Emilia Pardo Bazán. El reto de la modernidad en la Biblioteca Nacional de España en el paseo de Recoletos de Madrid. Y ¿con qué look nos ha sorprendido?

VER GALERÍA

Loading the player...

Para su cita madrileña de este martes (la primera en su agenda oficial de esta semana), doña Letizia ha recuperado un vestido blanco, una tendencia que nunca deja de estar de moda y que es perfecta, sobre todo, en meses más cálidos. En concreto, luce un diseño de corte lady con falda evasé, sin mangas y que se acentúa estratégicamente en la cintura con la fusión de paneles geométricos que generan un efecto 'corsé'. Una creación de Pedro del Hierro que pertenecía a su colección de Primavera-Verano 2019.

VER GALERÍA

Un vestido que estrenó en 2019

Doña Letizia estrenó este diseño de Pedro del Hierro en una cita histórica, su primer encuentro con la por aquel entonces primera dama, Juliana Awada, durante su viaje de Estado a Argentina en marzo de 2019. Concretamente, lo llevó el día 25 en la ceremonia de bienvenida oficial a la Casa de Gobierno, en Buenos Aires. En aquella ocasión, decidió combinarlo con salones y clutch de mano en tono marrón, de Magrit. Poco después, lo recuperaría el 12 de septiembre de ese mismo año para viajar a Sevilla y presidir un acto conmemorativo con motivo del VI centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, tras el cual se inauguró una exposición. Un compromiso en el que también eligió complementos dominados por las tonalidades marrones.

-Las combinaciones ganadoras y estrenos de la Reina en su viaje a Argentina

VER GALERÍA

Da un giro en la forma de combinar su vestido blanco

Si los tonos marrones dominaron sus complementos a la hora de combinar su vestido, doña Letizia da un giro de modernidad al recuperar de su armario dos diseños muy cañeros. En concreto, recicla su clutch de piel de serpiente con tachuelas a modo de ribete que se combinan con salones a juego. Dos piezas de Magrit que estrenó en febrero de 2018 junto con una de las creaciones con misterio de su armario. Culmina su look con los pendientes Crawler Skyline de Gold & Roses y su anillo de Karen Hallam.