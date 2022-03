Mery Perelló elige una americana de Zara para apoyar a Rafa Nadal

Más allá de las tendencias, hay algo en los básicos de fondo de armario que los hace irresistibles. Esas prendas sencillas y atemporales capaces de resistir el paso del tiempo y que se adaptan a cualquier situación, estilo y ocasión. Y son estas piezas precisamente las que componen el armario de Mery Perelló, cuyo estilo se define por la sencillez y una serie de básicos talismán que le han llevado a convertirse en referente de moda para muchas mujeres. Discreta por naturaleza, la mujer de Rafa Nadal ha encontrado la fórmula para acertar en cualquier ocasión gracias al 'menos es más', el cual defendió el mismo día de su boda con un vestido de Rosá Clará que consiguió situar a la pareja en el primer puesto del ránking de los más estilosos.

Su último estreno: la americana de Zara que todas quieren

Y esa misma estrategia es la que ha seguido durante el Masters 1.000 de Roma, al que ha acudido, como en cada torneo, para apoyar a Rafa Nadal. Durante el partido de cuartos de final que se disputó en Roma el pasado viernes, Mery marcó la diferencia con una americana de Zara que, si bien se enmarca dentro de su estilo clásico y minimalista, tiene ese 'algo' especial que le ha valido el aplauso de las expertas. La pieza en cuestión es una blazer cruzada con solapas amplias y botones plateados que presenta un estampado de cuadros (definido como pata de gallo en la web de la marca) en tonos grises y azules.

Una pieza que mantiene las líneas clásicas y atemporales que tanto gustan a Mery pero añade un toque de color y tendencia. Bajo esta prenda, unos pantalones blancos y una camiseta de manga corta al tono completaban el conjunto. Así, la mujer de Rafa Nadal se aleja de las chaquetas de punto y las cazadoras de cuero para apostar por la que se ha convertido en la prenda de abrigo clave de la primavera, anteriormente relegada a looks más formales y ahora reformulada como una de las más versátiles. En colores lisos y tejidos naturales, con pantalón de traje a conjunto e incluso combinada con prendas deportivas, la americana se va a llevar todo el protagonismo esta temporada, y el look de Mery no ha hecho sino confirmarlo.