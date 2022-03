'El efecto boda': Rafa Nadal, Mery Perelló y las parejas más estilosas según los españoles

Cada año, cuando se acerca San Valentín, showroomprive.es pregunta a los españoles cuáles son, para ellos, las parejas más estilosas del panorama nacional e internacional. Elsa Pataky y Chris Hemsworth siempre suelen ocupar el primer punto de la lista, seguidos muy cerca por Sara Carbonero e Iker Casillas, y este año no ha sido una excepción. Sin embargo, este año el ranking está liderado por otras parejas que nos encantan. Y es que tres de las elegidas celebraron sus bodas en 2019. ¿La que aparece en el puesto más alto? Rafa Nadal y Mery Perelló que, con un 11,18% de los votos, se cuelan por primera vez en esta lista ocupando así el podio con la tercera posición.

Podríamos decir que la boda de Rafa Nadal y Mery Perelló fue la última gran boda del año en lo que a celebrities españoles se refiere. De su enlace, celebrado el pasado 19 de octubre en Sa Fortalesa –el impresionante castillo del siglo XVII situado en la localidad mallorquina de Pollença–, no trascendió demasiado, pero pronto compartieron con todos los seguidores del tenista y su mujer unas instantáneas en las que posaban muy felices. En ellas revelaban el secreto mejor guardado: el vestido de la novia. Fiel a su estilo discreto y elegante, Mery se decantó por un sencillo vestido de Rosa Clará. Tal como explicaban desde la firma, se traba de un diseño de alta costura de líneas puras y delicadas. El cuerpo, de escote caja y manga larga, estaba realizado en encaje francés e inspirado en el Art Déco. La falda, de línea evasé, confeccionada en crepe de seda natural, incorporaba una ligera sobrecola extraíble. Un diseño que después reemplazó por otro diseño de la catalana aunque, en ese caso, algo más atrevido y de escote halter. Dos looks con los que sorprendió y que hicieron que su vestido se convirtiera en uno de los preferidos de las lectoras de HOLA.com en un ranking que ocupó el cuarto puesto.

El sexto puesto, con un 9,89% de los votos, lo ocupan Pilar Rubio y Sergio Ramos, que se convirtieron en marido y mujer el pasado 15 de junio. Su boda, celebrada en la catedral de Sevilla, generó mucha expectación. Y no solo por la asistencia de cerca de 500 invitados o por la prohibición a las invitadas de asistir al enlace vestidas con ciertas tonalidades, sino porque el look de Pilar prometía ser rompedor. Y así fue. La presentadora se decantó por un original vestido de Zuhair Murad para su gran día. Se trataba de un diseño confeccionado en un tejido cuajado de aplicaciones, pequeños espejos y abalorios, que formaba parte de la colección Bridal Spring 2019 del diseñador. Eso sí, con ligeras adaptaciones, como una falda más tupida, un escote ligeramente más cerrado y una sobrefalda añadida para conseguir mayor volumen. Su segundo look, igualmente aplaudido, fue un llamativo mono rojo de la misma firma, con el que muchos entendieron la prohibición a las invitadas de llevar, además del blanco y otros tonos, ese color en el gran día.

La novena posición la ocupan Sandra Gago y Feliciano López. El pasado 20 de septiembre la pareja se dio el 'sí, quiero' en una ceremonia celebrada en la más estricta intimidad en la finca La Concepción de Marbella. Hubo que esperar algunos días hasta descubrir algunas imágenes de la ceremonia, entre ellas la que revelaba el vestido de Sandra. La novia se decantó por un sencillísimo diseño de la firma Jesús Peiró. Un modelo confeccionado en crepe, con cuello de barco y una profunda abertura cuadrada en la espalda que daba al modelo un aire más seductor. Para la fiesta, la mujer del tenista se decantó por otro diseño de la misma firma aunque, en ese caso, se trataba de un conjunto de falda larga con abertura frontal y top con escote halter. Una elección muy aplaudida.

Lo más llamativo al comparar los datos con los del año pasado es que, aunque algunas parejas sí repiten – Elsa Pataky y Chris Hemsworth, Sara Carbonero e Iker Casillas, la Reina Letizia y el Rey Felipe (en cuatro puesto) o Eva González y Cayetano Rivera (en el quinto)–, las tres citadas anteriormente no ocuparon ninguna de las diez primeras posiciones. Lo que invita a pensar que ha sido el efecto que han generado sus mediáticas bodas y las elecciones por las que se decantaron en el gran día, las que las han convertido en unas de las parejas más estilosas de nuestro país.

Haz click para ver el documental de Rafa Nadal, su capítulo monográfico de la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!