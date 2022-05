La inesperada aparición de la Reina con la blusa 'arlequín' que renovó sus básicos

Una vez finalizada la agenda de compromisos oficiales de la Reina durante esta semana con su encuentro literario en Oliva (Valencia) el pasado miércoles, no esperábamos ver a doña Letizia con un nuevo look de trabajo. Sin embargo, no ha sido así. Tal y como ha recogido la Casa Real, hemos podido verla junto al rey Felipe VI en la XXVIII reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona en el Palacio de La Zarzuela de Madrid. Unas inesperadas imágenes en las que confirmamos que ha seguido la misma fórmula que marcó sus elecciones de moda durante esta semana al reciclar piezas que en hizo virales el día que las estrenó. Así lo hemos comprobado al recuperar el vestido pañuelo que comparte con Sonsoles Ónega y su conjunto cítrico de Zara que fascinó a la crítica internacional.

Su blusa blanca que no es como las demás

Para esta reunión de trabajo con la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona en la que no faltó su presidente, Francisco Belil, doña Letizia ha echado un vistazo a sus estrenos más virales de hace dos años. En concreto, ha replicado el estilismo que llevó en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2019, cita en la que siempre nos sorprende con looks inolvidables. De aquel día, rescata una blusa blanca de Massimo Dutti con original diseño que combinó con su inolvidable falda 'Rania' en estampado de cuadros príncipe de Gales.

Doña Letizia tiene una extensa colección de blusas blancas; sin embargo, el diseño de esta la hacía diferente a las demás. De hecho, es muy original pues cubre el pecho con un babero plisado de estilo arlequín. Por su parte, las mangas son largas, pero presentan un acabado puffy con el que la Reina siempre acierta. Un diseño que figuraba entre los best seller de la colección de Otoño 2018 de Massimo Dutti. Para combinarla, ha vuelto a confiar en los cuadros príncipe de Gales para cubrir sus piernas, aunque es difícil adivinar qué tipo de prenda ha elegido según las imágenes que se han distribuido. Culmina su look con bolso de cadena.